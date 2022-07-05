В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
17 минут назад

Игорь Скляр ответил на слова Хаматовой о России офицерской шуткой

Илья Родин

Известный российский артист Игорь Скляр заявил в интервью изданию «Народные новости», что в ответ на рассуждения актрисы Чулпан Хаматовой может только вспомнить неприличную офицерскую шутку.

Игорь Скляр ответил на слова Хаматовой о России офицерской шуткой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что покинувшая Россию Хаматова рассказала журналистам, что остановить спецоперацию на Украине могли бы просмотры россиянами спектакля «Горбачев». По ее мнению, после спектакля «меняются» даже военнослужащие.

Игорь Скляр подчеркнул, что не желает давать оценку слов «безумной девушки, которая живет в Латвии». По его мнению, не следует обращать внимание на тех, кто покинул страну. Тем не менее, уточняет издание, он позволил себе резкую шутку в адрес Хаматовой.

«Когда женщина начинает философствовать, как сказано в замечательной пьесе [писателя Антона Павловича] Чехова, это называется «потяни меня за палец». В офицерской среде это неприличная шутка. Но это написано у Чехова [в пьесе «Три сестры»]», - сказал Скляр.

Певец Олег Газманов ранее раскритиковал Чулпан Хаматову. Он назвал ее поведение «гадким». По его мнению, люди имеют право покинуть страну в любое время, но не должны позволять себе резкие высказывания о покинутом отечестве.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Игорь Скляр,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители