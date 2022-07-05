Игорь Скляр ответил на слова Хаматовой о России офицерской шуткой

Известный российский артист Игорь Скляр заявил в интервью изданию «Народные новости», что в ответ на рассуждения актрисы Чулпан Хаматовой может только вспомнить неприличную офицерскую шутку.

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Отмечается, что покинувшая Россию Хаматова рассказала журналистам, что остановить спецоперацию на Украине могли бы просмотры россиянами спектакля «Горбачев». По ее мнению, после спектакля «меняются» даже военнослужащие.

Игорь Скляр подчеркнул, что не желает давать оценку слов «безумной девушки, которая живет в Латвии». По его мнению, не следует обращать внимание на тех, кто покинул страну. Тем не менее, уточняет издание, он позволил себе резкую шутку в адрес Хаматовой.

«Когда женщина начинает философствовать, как сказано в замечательной пьесе [писателя Антона Павловича] Чехова, это называется «потяни меня за палец». В офицерской среде это неприличная шутка. Но это написано у Чехова [в пьесе «Три сестры»]», - сказал Скляр.