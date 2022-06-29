Газманов о Хаматовой: не надо тявкать на Родину

Певец Олег Газманов раскритиковал уехавшую из России в Латвию актрису Чулпан Хаматову. В интервью «Аргументам и фактам» он назвал ее поведение «гадким».
Газманов отметил, что любой человек может уехать из своей страны, если ему там не нравится, однако не должен, находясь в другом месте, «тявкать на свою Родину». По мнению певца, такие действия сродни «предательству в отношении своих родителей и друзей».
«Уехать из страны и там гадить собственной Родине — чтобы таким образом получить какое-то положение в этой чужой стране... С одной стороны, жалко ее (Хаматову), а, с другой стороны, гадко. И даже не знаю, какое из этих чувств сильнее. Скорее, гадко», — сказал Газманов.
Он уверен, что критикой своей страны Хаматова и другие покинувшие Россию артисты пытаются «получить подачку от принимающей стороны, которая ненавидит их родину».
Также Газманов признался, что есть некоторые звезды, которым он теперь даже руки не подаст, потому что считает предателями.