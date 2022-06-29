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1 час назад

Газманов раскритиковал покинувшую Россию Хаматову

Елена Прошина

Певец Олег Газманов раскритиковал уехавшую из России в Латвию актрису Чулпан Хаматову. В интервью «Аргументам и фактам» он назвал ее поведение «гадким».

Газманов о Хаматовой: не надо тявкать на Родину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газманов отметил, что любой человек может уехать из своей страны, если ему там не нравится, однако не должен, находясь в другом месте, «тявкать на свою Родину». По мнению певца, такие действия сродни «предательству в отношении своих родителей и друзей».

«Уехать из страны и там гадить собственной Родине — чтобы таким образом получить какое-то положение в этой чужой стране... С одной стороны, жалко ее (Хаматову), а, с другой стороны, гадко. И даже не знаю, какое из этих чувств сильнее. Скорее, гадко», — сказал Газманов.

Он уверен, что критикой своей страны Хаматова и другие покинувшие Россию артисты пытаются «получить подачку от принимающей стороны, которая ненавидит их родину».

«Не нравится — уезжайте»: Газманов порвал флаг США на концерте в Воронеже

Также Газманов признался, что есть некоторые звезды, которым он теперь даже руки не подаст, потому что считает предателями.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Чулпан Хаматова,
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