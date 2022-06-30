В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

В Москве простились с певцом Пьером Нарциссом

Газета.Ru

В Москве прошло прощание с певцом Пьером Нарциссом. Церемония состоялась в ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы. Почтить память артиста пришли члены семьи, многочисленные друзья и коллеги.

1/14 Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева и его дочь Каролина-Кристель на церемонии прощания с певцом, 30 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/14 Бывшая жена певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева (слева) и его дочь Каролина-Кристель (справа) во время церемонии прощания с российским певцом камерунского происхождения Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы, 30 июня 2022 года
Фото: Виталий Смольников/ТАСС
3/14 Во время церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
4/14 Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева на церемонии прощания с певцом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/14 Бывшая жена певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева и его дочь Каролина-Кристель (справа) на церемонии прощания с П. Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
6/14 Яна Чурикова на церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
7/14 Во время церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/14 Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева и его дочь Каролина-Кристель на церемонии прощания с певцом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
9/14 Во время церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
10/14 Во время церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/14 Участник группы «Корни» Александр Бердников на церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом, 30 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
12/14 Люди на церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
13/14 Люди на церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/14 На церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Церемония прощания с ним неоднократно переносилась.

Ранее представитель бывшей супруги певца Валерии Калачевой сообщил, что родственники Пьера хотят, чтобы он был похоронен на родине, в Камеруне. Но дочь и экс-жена настаивали, чтобы Нарцисс был погребен в России.

30 июня пресс-секретарь камерунского посольства в РФ Танга Бианг сообщил РИА «Новости», что артиста все же похоронят на родине. Даты погребения пока нет.

Шоу-бизнес,Фото,Пьер Нарцисс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители