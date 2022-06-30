В Москве простились с певцом Пьером Нарциссом

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Бывшая жена певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева (слева) и его дочь Каролина-Кристель (справа) во время церемонии прощания с российским певцом камерунского происхождения Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы, 30 июня 2022 года