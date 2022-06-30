В Москве простились с певцом Пьером Нарциссом

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Москве прошло прощание с певцом Пьером Нарциссом. Церемония состоялась в ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы. Почтить память артиста пришли члены семьи, многочисленные друзья и коллеги. 1/14 Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева и его дочь Каролина-Кристель на церемонии прощания с певцом, 30 июня 2022 года
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2/14 Бывшая жена певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева (слева) и его дочь Каролина-Кристель (справа) во время церемонии прощания с российским певцом камерунского происхождения Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы, 30 июня 2022 года 3/14 Во время церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года 4/14 Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева на церемонии прощания с певцом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года
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5/14 Бывшая жена певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева и его дочь Каролина-Кристель (справа) на церемонии прощания с П. Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года 6/14 Яна Чурикова на церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года 7/14 Во время церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года
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8/14 Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева и его дочь Каролина-Кристель на церемонии прощания с певцом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года 9/14 Во время церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года 10/14 Во время церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года
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11/14 Участник группы «Корни» Александр Бердников на церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом, 30 июня 2022 года 12/14 Люди на церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года 13/14 Люди на церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года
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14/14 На церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, 30 июня 2022 года
Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Церемония прощания с ним неоднократно переносилась.
Ранее представитель бывшей супруги певца Валерии Калачевой сообщил, что родственники Пьера хотят, чтобы он был похоронен на родине, в Камеруне. Но дочь и экс-жена настаивали, чтобы Нарцисс был погребен в России.
30 июня пресс-секретарь камерунского посольства в РФ Танга Бианг сообщил РИА «Новости», что артиста все же похоронят на родине. Даты погребения пока нет.