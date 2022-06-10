Собчак прокомментировала скандальное происшествие на свадьбе Бритни Спирс

Ксения Собчак отреагировала на новость о том, что бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александер проник на свадьбу певицы с криками, снимая все происходящее на камеру.

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Телеведущая в своем личном блоге пожелала никому не иметь таких бывших, передает StarHit.

«Не дай Бог такого бывшего, который врывается на твою свадьбу с прямым включением и орет, что сорвет ее. У Бритни, конечно, пятница удалась! Бывший несильно интересен при этом, 157 человек смотрели его эфир — а зря, такое пропустили», — написала Собчак.

Ранее сообщалось, что первый муж Спирс проник в ее дом, пытаясь сорвать свадьбу певицы с тренером Сэмом Асгари. При этом Александер транслировал все происходящее в социальных сетях. Бывшего певицы задержали сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что несмотря на попытки Александера сорвать торжество, все прошло неплохо. Сегодня утром пара официально стала мужем и женой. Кроме того вечеринка по случаю бракосочетания продолжается до сих пор.