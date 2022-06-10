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27 минут назад

Бывший муж Бритни Спирс скандально сорвал ее свадьбу

Елена Прошина

Первый муж Бритни Спирс Джейсон Александер проник в ее дом и сорвал свадьбу. Он транслировал происходящее в социальных сетях. Об этом сообщает Mk.ru со ссылкой на Daily Mail.

Бывший муж Бритни Спирс скандально сорвал ее свадьбу
Фото: ReutersReuters

Издание уточняет, что свадьба проходила в доме Бритни Спирс в городе Thousand Oaks, штат Калифорния. Александер ворвался на церемонию и сорвал ее свадьбу с Сэмом Асгари. Затем его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Уточняется, что Александер попытался проникнуть в дом, сказав охране, что он был приглашен на свадьбу. Он транслировал происходящее в социальных сетях. Служба безопасности отказалась пропускать его, Александер настаивал, а затем трансляция прервалась.

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Позже Александер каким-то образом все-таки проник в дом Спирс и возобновил трансляцию. Затем его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Местные СМИ пишут, что полиция прибыла на место инцидента довольно быстро. Также на вызов откликнулись пожарная служба и даже шериф.

Ранее сообщалось, что певица Бритни Спирс намеревается выйти замуж за Сэма Асгари спустя почти шести лет совместной жизни. Они объявили о своей помолвке в сентябре 2021 года, но не раскрыли дату свадьбы.

Шоу-бизнес,Джейсон Александер,Бритни Спирс,
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