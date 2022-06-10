Бывший муж Бритни Спирс скандально сорвал ее свадьбу

Первый муж Бритни Спирс Джейсон Александер проник в ее дом и сорвал свадьбу. Он транслировал происходящее в социальных сетях. Об этом сообщает Mk.ru со ссылкой на Daily Mail.

Фото: Reuters Reuters

Издание уточняет, что свадьба проходила в доме Бритни Спирс в городе Thousand Oaks, штат Калифорния. Александер ворвался на церемонию и сорвал ее свадьбу с Сэмом Асгари. Затем его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Уточняется, что Александер попытался проникнуть в дом, сказав охране, что он был приглашен на свадьбу. Он транслировал происходящее в социальных сетях. Служба безопасности отказалась пропускать его, Александер настаивал, а затем трансляция прервалась.

Позже Александер каким-то образом все-таки проник в дом Спирс и возобновил трансляцию. Затем его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Местные СМИ пишут, что полиция прибыла на место инцидента довольно быстро. Также на вызов откликнулись пожарная служба и даже шериф.