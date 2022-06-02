Галкин поделился кадрами отдыха с детьми на пляже в Израиле

На нем видны резвящиеся в воде восьмилетние Гарри и Лиза. Дети прыгают на прибрежные волны и кричат. За кадром также слышен веселый смех Галкина.

Певица решила ответить на этот выпад и написала в своих соцсетях «чем ниже интеллект, тем громче оскорбления, живи спокойно, страна».

Напомним, что Пугачева вместе с Галкиным и детьми покинули Россию, уехав в Израиль, еще в феврале. При этом певица пообещала, что приедет обратно к 1 сентября, когда детям нужно будет идти в школу. Юморист же решил промолчать, но спустя несколько дней поделился с поклонниками афишей концерта в Австралии, запланированного на 2 сентября.