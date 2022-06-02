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28 минут назад

Галкин поделился кадрами отдыха с детьми на пляже в Израиле

Елена Прошина

Юморист Максим Галкин поделился с поклонниками роликом времяпрепровождения с детьми на пляже в Израиле.

Галкин поделился кадрами отдыха с детьми на пляже в Израиле
Фото: youtubeyoutube

Видео у себя опубликовал StarHit.

«На море с семьей — бесценно», — подписал ролик Галкин.

На нем видны резвящиеся в воде восьмилетние Гарри и Лиза. Дети прыгают на прибрежные волны и кричат. За кадром также слышен веселый смех Галкина.

Ранее неизвестные оставили Алле Пугачевой оскорбительное послание на фасаде телецентра «Останкино».

Певица решила ответить на этот выпад и написала в своих соцсетях «чем ниже интеллект, тем громче оскорбления, живи спокойно, страна».

Напомним, что Пугачева вместе с Галкиным и детьми покинули Россию, уехав в Израиль, еще в феврале. При этом певица пообещала, что приедет обратно к 1 сентября, когда детям нужно будет идти в школу. Юморист же решил промолчать, но спустя несколько дней поделился с поклонниками афишей концерта в Австралии, запланированного на 2 сентября.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,ТТЦ "Останкино",
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