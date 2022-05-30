Пугачевой оставили оскорбление на здании телецентра "Останкино"

«Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут…», — гласит послание на фасаде «Останкино».

Официальные лица телецентра комментировать надпись, обращенную к Пугачевой, отказались. Также там не стали объяснять, кто оставил ее и зачем.

«Да как так можно? Она же женщина!»; «Это уже за гранью! Что вам сделала Пугачева?», написали они.

Напомним, что еще в феврале Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми покинули Россию, уехав в Израиль. При этом певица пообещала, что приедет обратно к 1 сентября, когда детям нужно будет идти в школу. А юморист решил промолчать, но спустя несколько дней поделился с поклонниками афишей концерта в Австралии, запланированного на 2 сентября.