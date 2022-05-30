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1 час назад

Пугачевой оставили оскорбление на «Останкино»

Елена Прошина

Неизвестные оставили певице Алле Пугачевой оскорбительное послание на фасаде телецентра «Останкино». Причины данного поступка неизвестны, но поклонники звезды требуют наказать авторов. Об этом сообщает StarHit.

Пугачевой оставили оскорбление на здании телецентра "Останкино"
Фото: 

«Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут…», — гласит послание на фасаде «Останкино».

Официальные лица телецентра комментировать надпись, обращенную к Пугачевой, отказались. Также там не стали объяснять, кто оставил ее и зачем.

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Среди поклонников послание вызвало волну негодования.

«Да как так можно? Она же женщина!»; «Это уже за гранью! Что вам сделала Пугачева?», написали они.

Напомним, что еще в феврале Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми покинули Россию, уехав в Израиль. При этом певица пообещала, что приедет обратно к 1 сентября, когда детям нужно будет идти в школу. А юморист решил промолчать, но спустя несколько дней поделился с поклонниками афишей концерта в Австралии, запланированного на 2 сентября.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,ТТЦ "Останкино",
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