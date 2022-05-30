«Здесь живут люди приличные, а тут снимаешь квартиру, открываешь дверь... У меня собачку чуть не загрызли! Я тебя уничтожу, ты, тварь! Сейчас приедет полиция, я тебя арестую! Твоя собака тварь!» — кричит на видео Успенская.

«Ты, да я не знаю, кто ты вообще. Что, не видно, что ты ..., животное! Не буду я тебе никаких укусов показывать, ты кто такая?! Я прокурору буду показывать! Ты чего снимаешь..!» — заявила Успенская и бросилась к соседке, пытаясь закрыть камеру телефона.

Ранее сообщалось, что певица избила соседскую собаку. При этом не ту, что, по ее словам, напала на нее и ее питомца во время прогулки с дочерью по улице, а другую, более взрослую и находящуюся во дворе. Кроме того выяснилось, что на улицу убежал трехмесячный французский бульдог, который большими размерами похвастаться не может. Успенскую данные вещи не смутили, она забежала во двор соседки и, увидев там старую собаку, начала бить ее рукояткой поводка.