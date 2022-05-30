В интернете появилось видео нападения Любови Успенской на соседку по элитному поселку. Певица устроила скандал из-за собаки — трехмесячного французского бульдога. Видео инцидента поделилась «Комсомольская правда».
«Здесь живут люди приличные, а тут снимаешь квартиру, открываешь дверь... У меня собачку чуть не загрызли! Я тебя уничтожу, ты, тварь! Сейчас приедет полиция, я тебя арестую! Твоя собака тварь!» — кричит на видео Успенская.
Соседка же на нелицеприятные высказывания в адрес своего питомца, решила уточнить у певицы, не считает ли она и ее «тварью».
«Ты, да я не знаю, кто ты вообще. Что, не видно, что ты ..., животное! Не буду я тебе никаких укусов показывать, ты кто такая?! Я прокурору буду показывать! Ты чего снимаешь..!» — заявила Успенская и бросилась к соседке, пытаясь закрыть камеру телефона.
Ранее сообщалось, что певица избила соседскую собаку. При этом не ту, что, по ее словам, напала на нее и ее питомца во время прогулки с дочерью по улице, а другую, более взрослую и находящуюся во дворе. Кроме того выяснилось, что на улицу убежал трехмесячный французский бульдог, который большими размерами похвастаться не может. Успенскую данные вещи не смутили, она забежала во двор соседки и, увидев там старую собаку, начала бить ее рукояткой поводка.
Хозяйка пострадавших животных, проживающая с певицей в одном поселке, и ее подруга, на которую на видео кричала исполнительница, намерены взыскать с нее ущерб. Женщины уже обратились к звездному адвокату Александру Добровинскому.
Сама Успенская пока никак свое поведение не объяснила, ее PR-менеджер также отказался комментировать видео, но пообещал, что она скоро все расскажет в своих соцсетях.