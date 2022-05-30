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1 час назад

Успенская может пойти под суд после избиения соседской собаки

Елена Прошина

Певица Любовь Успенская избила соседскую собаку. Как сообщает Telegram-канал Mash, теперь на певицу могут подать в суд.

Успенскую обвинили в избиении соседской собаки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напротив дома шансонье живет женщина по имени Анна, которая держит двух собак: одна старше, которая уже почти не ходит, другая моложе — трехмесячный французский бульдог. Накануне женщина забыла закрыть калитку и щенок выбежал на улицу, где столкнулся с Успенской — она в тот момент с дочерью выгуливала собственного пса.

Успенская погналась за бульдогом, забежала во двор соседки и встретила там старую собаку, которую стала бить рукояткой поводка. Впоследствии между Анной и певицей завязалась потасовка. Хозяйке дома удалось вытолкнуть Успенскую на улицу, однако последняя начала кричать, что якобы щенок покусал ей ногу и напал на собаку, а их хозяйка и вовсе ведет аморальный образ жизни.

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Анна обратилась к адвокату Александру Добровинскому и намерена подать в суд.

«К сожалению, некоторые артисты до сих пор живут с мыслью, что им всё дозволено только потому, что они известны. Боюсь, это не так», — прокомментировал ситуацию юрист.

Общество,Любовь Успенская,Александр Добровинский,
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