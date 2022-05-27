Галкин объявил об отъезде из Израиля без Пугачевой

Шоумен Максим Галкин заявил, что покидает Израиль и отправляется в Австралию. Как сообщает «КП», Алла Пугачева отправится в Москву без своего супруга — их двойняшкам Лизе и Гарри 1 сентября нужно идти в школу.

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Как объявил супруг Примадонны, в первых числах сентября он будет выступать с концертным туром. Согласно афише выступлений, шоумен посетит Сидней и Мельбрун, пробыв в Австралии с 1 по 5 сентября. Однако, куда дальше направится комик — пока неизвестно.

Напомним, что Пугачева и Галкин уже третий месяц находятся в Израиле, где они живут в особняке брата Максима в Кесарии. Их неоднократно обвиняли в эмиграции — слухи об этом усилились после того, как шоумена уволили с Первого канала.