В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
14 минут назад

«До свидания, все»: Цыганова предложила лишить Пугачеву гражданства

Елена Прошина

Певица Виктория Цыганова посоветовала исполнительнице Алле Пугачевой остаться в Израиле. В Беседе с порталом «Царьград» она заявила, что Примадонну стоит лишить российского гражданства.

Цыганова предложила лишить Пугачеву гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Алла Борисовна сказала: "Я уехала отдыхать". До свидания, все. Так и оставайтесь там, сидите. Я и мои зрители, которые были на концерте на День Победы, сказали, что Государственная Дума должна принять закон о лишении гражданства России этих людей. У них все равно двойные гражданства — у большинства», — подчеркнула Цыганова.

Виктория отметила, что в РФ много молодых артистов, которые не могут пробиться к публике, поскольку ниша уже занята другими знаменитостями. По мнению певицы, на ТВ мелькают одни и те же личности.

Напомним, что Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным уже третий месяц находится в Израиле, где они снимают особняк в Кесарии. При этом недавно певица вышла на связь, где заявила, что находится на отдыхе и собирается вернуться в Россию к 1 сентября.

Шоу-бизнес,Виктория Цыганова,Максим Галкин,Алла Пугачева,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители