Цыганова предложила лишить Пугачеву гражданства

«Алла Борисовна сказала: "Я уехала отдыхать". До свидания, все. Так и оставайтесь там, сидите. Я и мои зрители, которые были на концерте на День Победы, сказали, что Государственная Дума должна принять закон о лишении гражданства России этих людей. У них все равно двойные гражданства — у большинства», — подчеркнула Цыганова.