Цыганова предложила лишить Пугачеву гражданства

Певица Виктория Цыганова посоветовала исполнительнице Алле Пугачевой остаться в Израиле. В Беседе с порталом «Царьград» она заявила, что Примадонну стоит лишить российского гражданства.
«Алла Борисовна сказала: "Я уехала отдыхать". До свидания, все. Так и оставайтесь там, сидите. Я и мои зрители, которые были на концерте на День Победы, сказали, что Государственная Дума должна принять закон о лишении гражданства России этих людей. У них все равно двойные гражданства — у большинства», — подчеркнула Цыганова.
Виктория отметила, что в РФ много молодых артистов, которые не могут пробиться к публике, поскольку ниша уже занята другими знаменитостями. По мнению певицы, на ТВ мелькают одни и те же личности.
Напомним, что Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным уже третий месяц находится в Израиле, где они снимают особняк в Кесарии. При этом недавно певица вышла на связь, где заявила, что находится на отдыхе и собирается вернуться в Россию к 1 сентября.