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1 час назад

Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер

Газета.Ru

На 61-м году жизни скончался английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер. Причина смерти артиста пока неизвестна.

1/11 Энди Флетчер, 1980 год
Фото: Fin Costello/Redferns/Getty Images
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2/11 Дейв Гаан, Мартин Гор, Энди Флетчер и Алан Уайлдер (слева направо) в Лондоне, 1982 год
Фото: David Corio/Redferns/Getty Images
3/11 Участники группы Depeche Mode Алан Уайлдер, Мартин Гор, Энди Флетчер, Дэйв Гаан (слева направо), 1983 год
Фото: Fryderyk Gabowicz/picture alliance/Global Look Press
4/11 частники группы Depeche Mode Мартин Гор, Алан Уайлдер, Дейв Гаан и Энди Флетчер (слева направо), 1984 год
Фото: Fryderyk Gabowicz/picture alliance/Global Look Press
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5/11 Энди Флетчер на Rock Werchter Festival в Бельгии, 1985 год
Фото: Gie Knaeps/Getty Images
6/11 Участники группы Depeche Mode Дейв Гаан, Мартин Гор, Энди Флетчер и Алан Уайлдер
Фото: Global Look Press
7/11 Энди Флетчер, Мартин Гор и Дейв Гаан, 1998 год
Фото: Global Look Press
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8/11 Участники группы Depeche Mode Дейв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер (слева направо), 2011 год
Фото: Charles Sykes/AP
9/11 Энди Флетчер во время концерта Depeche Mode в Копенгагене, 2017 год
Фото: Gonzales Photo/Global Look Press
10/11 Мартин Гор и Энди Флетчер из группы Depeche Mode во время внаграждения премии Echo 2010 в Берлине
Фото: Markus Schreiber/AP
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11/11 Энди Флетчер во время выступления в Милане, Италия, 2017 год
Фото: Corbis/Getty Images

«У Флетча было золотое сердце, и он всегда был рядом, когда кому-то была нужна поддержка, оживленный разговор, смех или холодная пинта пива», — заявили участники группы.

Энди Флетчер родился 8 июля 1961 года в семье рабочего в Ноттингеме. Еще в школе он начал увлекаться музыкой, а в 1980 году вместе со школьным другом Винсом Кларком и Мартином Гором основал группу, которую назвали Composition of Sound. Когда к коллективу присоединился Дэвид Гаан, группу переименовали в Depeche Mode.

Сначала Энди играл в группе на бас-гитаре, но когда в 1981 году Кларк покинул коллектив, Флетчер пересел за синтезатор. Он был единственным участником Depeche Mode, который не пел.

Свою роль в группе Флетчер шутливо описал в документальном фильме 1989 года: «Мартин — автор песен, Алан — хороший музыкант, Дэйв — вокалист, а я бездельник».

Однако на протяжении многих лет Флетчер занимался менеджментом группы и юридическими вопросами, организовывал съемки и общался с прессой. В 2020 году его занесли в Зал славы рок-н-ролла как одного из участников Depeche Mode.

Шоу-бизнес,Фото,Мартин Гор,Depeche Mode,
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