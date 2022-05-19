Появилось видео поцелуя Бузовой и Водонаевой на вечеринке

Сообщается, что на праздник к Бузовой пришли многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе и Водонаева, с которой у Ольги были плохие отношения. Но теперь это позади, телеведущие шутили, договаривались об ужине и даже целовались в губы.