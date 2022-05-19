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21 минуту назад

Появилось видео поцелуя Бузовой и Водонаевой на вечеринке

Александр Кузьмин

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева поцеловала Ольгу Бузову на вечеринке в честь 18-летния последней на телевидении.

Сообщается, что на праздник к Бузовой пришли многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе и Водонаева, с которой у Ольги были плохие отношения. Но теперь это позади, телеведущие шутили, договаривались об ужине и даже целовались в губы.

«У нас не было такой прям дружбы или поездок друг к другу в гости, но когда кому-нибудь из нас тяжело, мы всегда на связи, поддержим», — рассказала Водонаева.

Ранее Бузова в откровенном наряде пришла на премию «ЖАРА Music Awards.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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