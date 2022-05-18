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1 час назад

Бузова в откровенном наряде пришла на премию «ЖАРА Music Awards»: видео

Александр Кузьмин

Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на премии «ЖАРА Music Awards» в откровенном наряде. Для мероприятия, которое состоялось накануне в Crocus City Hall, 36-летняя российская знаменитость выбрала платье с прозрачным верхом без нижнего белья. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале звезды.

Бузова также сообщила, что получила премию «Трендсеттер года» от телеканала «Жара».

«По голосованию зрителей, именно я создаю тренды. Это не просто музыкальная премия, это награда в области жизни, любви и всего творчества», – рассказала своим подписчикам певица.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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