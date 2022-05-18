Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на премии «ЖАРА Music Awards» в откровенном наряде. Для мероприятия, которое состоялось накануне в Crocus City Hall, 36-летняя российская знаменитость выбрала платье с прозрачным верхом без нижнего белья. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале звезды.
Бузова также сообщила, что получила премию «Трендсеттер года» от телеканала «Жара».
«По голосованию зрителей, именно я создаю тренды. Это не просто музыкальная премия, это награда в области жизни, любви и всего творчества», – рассказала своим подписчикам певица.