Певец Максим Леонидов сообщил об эмиграции

Известный музыкант, основатель рок-группы «Секрет» Максим Леонидов заявил в интервью израильскому изданию «9 канал», что эмигрировал в Израиль и не собирается возвращаться в Россию. Об этом пишет «Газета.Ru».

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«Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Мой младший ребенок идет учиться в израильскую школу, думаю, с сентября. Взрослая дочка остается за границей, но не в России, будет учиться в Европе», - уточнил Максим Леонидов.

Его решение было принято задолго до начала спецоперации на Украине и не связано с политическими причинами, уточняет Пятый канал.

Отмечается, что близкий друг Леонидова певец Андрей Макаревич также проживает в Израиле и не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время.