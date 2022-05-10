Певец Максим Леонидов сообщил об эмиграции

Известный музыкант, основатель рок-группы «Секрет» Максим Леонидов заявил в интервью израильскому изданию «9 канал», что эмигрировал в Израиль и не собирается возвращаться в Россию. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Мой младший ребенок идет учиться в израильскую школу, думаю, с сентября. Взрослая дочка остается за границей, но не в России, будет учиться в Европе», - уточнил Максим Леонидов.
Его решение было принято задолго до начала спецоперации на Украине и не связано с политическими причинами, уточняет Пятый канал.
Отмечается, что близкий друг Леонидова певец Андрей Макаревич также проживает в Израиле и не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время.
Телеведущая Анфиса Чехова сообщила ранее, что решила некоторое время пожить на Бали, так как в российской столице «плохая погода и депрессивный настрой». Кроме того, все ее проекты отменены.