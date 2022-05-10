Чехова объяснила отъезд из России

Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что решила пожить на Бали, так как в Москве «плохая погода и депрессивный настрой», а также отменены все проекты. Об этом она рассказала, отвечая на вопросы своих подписчиков.
Один из них спросил, с чем связан длительный отъезд Чеховой.
«В Москве отменились все проекты. Плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития», - написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Также Чехова рассказала, что новых проектов в России с ее участием пока не планируется.
«В наше странное и не самое надежное время что либо планировать бессмысленно. Поживем - увидим», - сказала ведущая.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков пообещал разработать законопроект, запрещающий упоминать в СМИ деятелей культуры, которые уехали из России на фоне украинского кризиса.
Он назвал их «антироссийскими людьми, имена которых надо навсегда забыть».
По мнению сенатора, запретить стоит любые упоминания, даже критику, так как она «способствует популярности» артистов.