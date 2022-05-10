Чехова объяснила отъезд из России

Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что решила пожить на Бали, так как в Москве «плохая погода и депрессивный настрой», а также отменены все проекты. Об этом она рассказала, отвечая на вопросы своих подписчиков.

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Один из них спросил, с чем связан длительный отъезд Чеховой.

«В Москве отменились все проекты. Плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития», - написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Также Чехова рассказала, что новых проектов в России с ее участием пока не планируется.

«В наше странное и не самое надежное время что либо планировать бессмысленно. Поживем - увидим», - сказала ведущая.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков пообещал разработать законопроект, запрещающий упоминать в СМИ деятелей культуры, которые уехали из России на фоне украинского кризиса.

Он назвал их «антироссийскими людьми, имена которых надо навсегда забыть».