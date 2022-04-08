Российский рэпер Алишер Моргенштерн получает израильское гражданство, сообщает издание Super со ссылкой на очевидцев, сфотографировавших артиста в Иерусалиме у здания организации Нефеш бе-Нефеш, которая помогает евреям, иммигрирующим в Израиль.

Моргенштерна заподозрили в получении израильского гражданства, поскольку он находился внутри центра за столом консультанта. При этом утверждается, что шансы на репатриацию у артиста действительно есть — он имеет еврейские корни.

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Процедура репатриации в Нефеш бе-Нефеш занимает примерно четыре-пять месяцев.

Моргенштерн покинул Россию в конце ноября 2021 года. Он жил в Дубае со своей супругой Диларой. В последнее время в СМИ стали появляться слухи о размолвке супругов.

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина решили разорвать отношения.

— Морген и Дилара действительно расстались. Говорят, вся команда ребят в шоке, но информация, мол, точная. Эх, а какая свадьба была! — написал Telegram-канал PEOPLETALK со ссылкой на источники.

Пара начала встречаться, когда Дилара была еще совсем юной, а Моргенштерн еще не был так популярен. Девушка во всем поддерживала музыканта, за что он был благодарен ей. Однако инициатива о женитьбе исходила именно от Зинатуллиной. Девушка решилась предложить свою руку и сердце кавалеру на одном из семейных торжеств.

Официально Дилара с супругом комментариев по поводу разрыва отношений пока не давали.

Набережночелнинский городской суд 5 мая рассмотрит административное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна о пропаганде наркотиков в опубликованных ранее трех видеоклипах на его песни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Дело назначено к рассмотрению на 5 мая, в 09:00 мск", - сказала пресс-секретарь суда Алсу Сулейманова.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Набережных Челнах по результатам повторной проверки приняли решение о возбуждении в отношении Моргенштерна дела об административном правонарушении по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ). Факт совершения инкриминируемого деяния подтверждается показаниями свидетелей, а также результатами комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета. Согласно ее результатам, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю, говорится в материалах дела.

Для проведения экспертизы по делу музыканта были привлечены специалисты Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы, которые определили в клипах "множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов конопли и достижением успеха, лояльное отношение к употреблению наркотических средств, а также побуждение интереса к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению". В административном деле речь идет о клипах на песни "Новая Волна", El Problema и Yung Hefner.

Первое дело

Зюзинский суд Москвы 3 июня прошлого года признал Моргенштерна виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры"). Решением суда ему был назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Поводом для привлечения артиста к административной ответственности тогда послужило заявление о проверке его клипов "Розовое вино-2" и Family.

Адвокат российского рэпера Алишера Моргенштерна Сергей Жорин прокомментировал NEWS.ru сообщения о том, что в отношении музыканта возбудили новое административное дело о пропаганде наркотиков в одном из клипов. Спикер объяснил, что в суд отправили «старое дело».

Это старое дело снова отправили в суд. Вы, наверное, уже забыли историю о том, как Моргенштерна пытались привлечь к ответственности за татуировки? А майор Богданов из Набережных Челнов помнит всё. И не прощает! В одночасье ставший знаменитым сотрудник наркоконтроля с первой попытки не смог убедить суд в том, что ботаническая экспертиза, которую провела «снубдоговская академия», заслуживает того, чтобы суд принял её в качестве доказательств. Дело вернули, — отметил Жорин.

ТАСС 5 апреля сообщил, что сотрудники полиции Набережных Челнов вновь возбудили дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков. По данным СМИ, полицейские увидели в клипах артиста незаконную рекламу наркотических и психотропных веществ, из-за чего музыканту грозит административный штраф. Также правоохранители провели лингво-ботаническую экспертизу татуировок Моргенштерна. В итоге комиссия установила, что на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на листья конопли.

5 марта российская правозащитница, председатель правления общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова заявила об окончательном выдворении из России рэпера Моргенштерна. Она назвала музыканта «воплощением зла», добавив, что тот покинул страну в результате «целой спецоперации».

Судебные приставы наложили ограничения на автомобили Моргенштерна за просрочку штрафов на 9 тысяч рублей. При этом весь автопарк музыканта стоит свыше 60 млн рублей.

ФССП заморозила любые операции со спорткарами рэпера. Как известно, это касается McLaren 600 LT за 17 млн, Porsche 911 Turbo S за 20 млн и еще нескольких автомобилей Mercedes.

Все нарушения произошли в разные дни ноября, большинство из них зафиксированы по камерам. За что выписаны штрафы — в базе ГИБДД не раскрывается.

Как заявил адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, слава майора полиции из Набережных Челнов, нашедшего пропаганду наркотиков в татуировках музыканта, не дает покоя московским приставам. Он отметил, что штрафы уже выплачены:

«Мягко говоря, крайне странная история, поскольку в нарушение действующего законодательства приставы не уведомили Моргенштерна о возбуждении исполнительного производства, не дали ему возможности погасить эту задолженность. Надо заметить, небольшую задолженность, всего 9 тысяч рублей. И каким-то образом крайне оперативно наложили запрет на принадлежащее имущество. При этом хочу заметить, несмотря на то, что Алишер находится за пределами Российской Федерации, корреспонденцию всю мы регулярно получаем, если есть какие-то штрафы, они крайне оперативно оплачиваются, в частности сегодня мы узнали, к сожалению, не от приставов, а из средств массовой информации о том, что есть какой-то штраф. Этот штраф я уже погасил, насколько мне известно, существующие ограничения уже сняты».

Информация о неоплаченных штрафах хранится в базе от трех до семи дней после их оплаты. Но разве штраф менее 10 тысяч рублей может привести к заморозке всего имущества? Комментирует юрист Михаил Салкин:

«Это не арест машины, когда у вас ее забирают и отправляют на штрафстоянку и пытаются продать. Это просто запрет регистрационных действий в ГИБДД. Грубо говоря, захотите вы машину переоформить, продать, вы пойдете в ГАИ, вам скажут: «Извините, оплатите штраф». Никаких ограничений, с какой суммы их накладывать, закон не содержит, потому что это ограничение не подразумевает принудительную продажу с торгов. Но это мотивация для того, чтобы погасить любые задолженности. Даже если вы забыли оплатить какой-то штраф или в принципе 100 рублей какой-нибудь пени и они попали приставам, то узнаете сразу, через месяц все ваши транспортные средства будет висеть в графе «запрет регистрационных действий». Он быстро накладывается в электронном виде и быстро снимается после оплаты, где-то максимум дня через четыре. Как правило, если вы машину продаете, выяснили, что у вас такой запрет из-за забытого штрафа, дальше, как только поступят данные приставам в эту систему государственных муниципальных платежей, производство будет прекращено в связи с отсутствием задолженности и все ограничения сняты примерно через два дня».

Ранее Моргенштерн дал интервью, в котором заявил, что не задумывается о возвращении на Родину и добавил: «Можете покупать мой дом и McLaren». Теперь он временно не сможет его продать.

Музыкант покинул Россию после того, как глава СК Александр Бастрыкин заявил, что рэпер продает наркотики в социальных сетях.

Российский шоумен Алишер Моргенштерн пожаловался подписчикам на ментальное здоровье. По словам рэпера, он страдает от панических атак и страхов, из-за чего быстро теряет вес. Об этом сообщил в Instagram (деятельность запрещена в РФ) (сайт запрещен в РФ).

«Это состояние у меня уже долго. Паника. Я жил в этом состоянии, но на этот раз без допингов. Я жру как тварь и худею на глазах. Я превращаюсь в скелет. Я зашуганная тварь. Я на каждый шорох… Научили бояться», — заявил рэпер в сторис.

Ранее Моргенштерн решил не возвращаться в Россию. Как сообщил брат музыканта Макс Штерн, рэпер почти распродал все имущество и бизнес в России и приобрел дом на берегу Персидского залива. Моргенштерн покинул Россию в ноябре 2021 года после того, как председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в социальных сетях. Источники СМИ сообщали, что администрация президента РФ ведет переговоры с рэпером: якобы Моргенштерну предлагали вернуться в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой». Концертный директор Моргенштерна сообщил, что артист вернется в Россию в начале декабря 2021 года. После он опроверг свои слова и назвал их шуткой.

Российский рэпер Алишер Моргенштерн показал новую татуировку на лице и испугал подписчиков своим посланием. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото музыкант продемонстрировал лицо крупным планом. При этом под глазом у него появилась надпись «смерть», которая выполнена тонкими красными линиями и отображается справа налево. «А в зеркале правильно читается», — подписал Моргенштерн.

Пост исполнителя за несколько часов набрал более 150 тысяч лайков. Татуировка напугала многих поклонников, которые решили, что музыкант переживает трудный период.

«Депресняк?», «Это тату или бритвой прорезано?», «Никому не желаю такого периода в жизни, честно», «(...)Татуировка — это не шутки. Если уж набил, то несет она сильную энергию в твою жизнь. Любые рисунки или тату надо делать осознанно. Видимо, он этого желает. Это его воля! Ну что, процесс запущен...», «Что-то тебя не туда понесло, мужик...», «Никому не желаю быть в таком состоянии», — комментировали юзеры.

Однако часть пользователей поддержали решение рэпера.

«Главное, что Алишеру нравится. Это его жизнь, а остальное неважно», «А под другим глазом давай "жизнь"», «Нормально, а кому сейчас легко, вообще? Мне нравится, стильно», — указали они.

В феврале Моргенштерн показал новые фото после смены имиджа и удивил поклонников своим сходством с американским актером Джонни Деппом. На размещенных в сети кадрах 24-летний рэпер предстал с голым торсом в белых шортах и сандалиях модного дома Gucci на фоне желтого автомобиля Bentley. Моргенштерн позировал со щетиной на лице и новой прической — дредами. Его образ дополнили множество цепей на шее и серьги.

Скандальный рэпер Моргенштерн высказался о смерти политика Владимира Жириновского.

Моргенштерн опубликовал в своем телеграм-канале несколько фотографий Жириновского и видео, на котором лидер ЛДПР критикует творчество рэпера.

«Легенда. Шоумен», - написал Моргенштерн, дополнив запись эмоджи в виде сложенных в молитве ладоней.

Напомним, что Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР в ходе заседания парламента, после чего депутаты почтили память политика минутой молчания.

Google может получить штраф до 8 млн рублей из-за публикации на видеохостинге YouTube клипа «Розовое вино — 2» рэпера Алишера Моргенштерна. По мнению следствия, в видео есть информация о способах изготовления и использования наркотиков. Ранее Роскомнадзор (РКН) собрался составить два административных протокола на Google за отказ YouTube удалять материалы по требованию Генпрокуратуры.

Во время заседания суда стало известно, что РКН составил протокол по статье «Неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств» по заявлению МВД.

Представитель американской компании попросил отложить слушание, так как из-за санкций сервис DHL, который должен доставить документы юристу Google, работает медленнее. По этой причине юрист ещё не ознакомился с необходимыми для выработки позиции документами. Суд пошёл навстречу и перенёс заседание на 28 апреля.