Моргенштерн дал оценку личности Жириновского

Скандальный рэпер Моргенштерн высказался о смерти политика Владимира Жириновского.

Моргенштерн опубликовал в своем телеграм-канале несколько фотографий Жириновского и видео, на котором лидер ЛДПР критикует творчество рэпера.

«Легенда. Шоумен», - написал Моргенштерн, дополнив запись эмоджи в виде сложенных в молитве ладоней.

Напомним, что Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР в ходе заседания парламента, после чего депутаты почтили память политика минутой молчания.

Отпевание Жириновского проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прощание состоится 8 апреля в Колонном зале, похоронят политика на Троекуровском кладбище в Москве.