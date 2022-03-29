К чему приводят неудачные шутки в Голливуде

Церемония вручения "Оскаров" в этом году не обошлась без скандала. Уилл Смит, получивший награду за главную мужскую роль, ударил по лицу ведущего Криса Рока, который неудачно пошутил над его женой.

Фото: globallookexpress.com globallookexpress.com

Супруга Смита Джада Пинкет появилась на церемонии с обритой головой, что не мог не прокомментировать Рок. Он заявил, что хотел бы видеть актрису в фильме "Солдат Джейн 2". Это и вызвало возмущение со стороны Смита. Стоит отметить, что Рок после удара Смита сохранил невозмутимость и продолжил демонстрировать свое чувство юмора.

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Крис Рок пошутил про темнокожих и азиатских детей

Это не первая неудачная шутка Рока, вызвавшая скандал. В 2016 году актер, который тогда также вел церемонию вручения премий Американской киноакадемии, резко высказался относительно акции #OscarsSoWhite ("Оскар" такой белый).

"Если вы хотите, чтобы чернокожие каждый год присутствовали среди номинантов, нужно сделать специальные номинации: например, "Лучший чернокожий друг". У нас и так уже номинации делятся странным образом — на мужские и женские. Это тоже нечестно!" — сказал Рок, сам обладающий темной кожей.

Ведущий напомнил, что раньше темнокожие не протестовали, потому что у них были "дела поважнее".

"Нас насиловали и линчевали, поэтому нас не волновало, кто получит свою статуэтку. Знаете, когда твоя мертвая бабушка раскачивается под деревом, то как-то трудно думать о номинациях на "Оскар", — заявил он.

Слова комика приводит Spletnik.

Помимо этого, ведущий привел на сцену азиатских детей, которые, по его словам, подсчитывали голоса членов жюри.

"Если кому-то не нравится эта шутка, можете написать об этом в Twitter с помощью своих телефонов, которые тоже делают азиатские дети", — добавил Рок.

Далеко не все зрители в зале тогда смеялись над шутками ведущего, и его раскритиковали в соцсетях. Американской киноакадемии пришлось извиняться на слова Рока.

Напомним, в 2016 году в Голливуде разразился скандал из-за того, что среди номинантов на "Оскар" не было ни одного чернокожего актера. В соцсетях стал популярен хештег #OscarsSoWhite. Участники акции выступали против дискриминации по расовому признаку в Голливуде.

Стоит отметить, что другие звезды Голливуда тоже допускали неудачные шутки, которые порой имели для них плохие последствия.

Саша Барон Коэн пошутил над геями

Эпатажный комик Саша Барон Коэн неоднократно оказывался в центре скандала. В 2012 году он явился на церемонию вручения "Оскаров" в образе главного героя своего фильма "Диктатор" — правителя вымышленной африканской страны. При себе у "Диктатора" была урна, в которой — как он утверждал — находился прах бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. Коэн принялся разбрасывать "прах" над ковровой дорожкой и посыпал им ведущего Райана Сикреста. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам службы безопасности.

А в 2009 году разразился скандал из-за фильма Коэна "Бруно", рассказывающем об австрийском телеведущем и открытом гомосексуале Бруно Гехарде, который мечтал прославиться в США. По сюжету Бруно усыновляет кенийского ребенка, поменяв его на айпод. Этим возмутились представители ЛДГБ-сообщества. Они устраивали митинги у кинотеатров, где шли премьеры "Бруно". Активисты из Альянса геев и лесбиянок заявили, что фильм способствует распространению вредных стереотипов о гомосексуалистах, которым и без того сложно усыновлять детей, пишет "Коммерсантъ".

В 2020 году Коэн признался, что в его карьере было несколько случаев, когда он испугался за свою жизнь. Об этом он написал в своей статье для журнала Time. Так, во время съемок фильма "Борат 2" комика чуть не избили участники митинга за право ношения огнестрельного оружия. Некоторые из активистов, которые погнались за актером, были вооружены полуавтоматами. Коэну удалось скрыться от них на машине.

Джеймс Ганн пошутил про изнасилование и педофилию

Режиссер Джеймс Ганн когда-то оставил в соцсетях неудачные посты про изнасилование и педофилию, напоминает Medialeaks.

"Когда тебя насилуют, лучшая часть — это когда насиловать уже перестали, и ты такой: "Фух, как же хорошо, когда никто не насилует!" — говорилось в одном из сообщений Ганна.

"Орел хватает малыша" — так я это называю, когда мне везёт в постели", — написал режиссер в другом посте.