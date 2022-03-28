Самые громкие скандалы на "Оскаре"

На 94-й церемонии вручения "Оскара" в Лос-Анджелесе произошел скандал с участием Уилла Смита. Актер, получивший премию за лучшую мужскую роль, ударил по лицу ведущего Криса Рока, передает РИА Новости.

Фото: globallookexpress.com globallookexpress.com

Инцидент произошел после того, как Рок прокомментировал прическу жены Смита — Джейды Пинкетт-Смит.

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"Люблю тебя, Джейда, не могу дождаться увидеть тебя в "Солдате Джейн 2", — сказал Рок, намекая на то, что актриса Деми Мур снималась в фильме "Солдат Джейн" с обритой головой.

После этого Смит поднялся на сцену и ударил Рока, а затем прокричал ведущему, чтобы тот не трогал его жену.

Пинкетт-Смит пришла на церемонию с обритой головой, а до этого актриса признавалась, что у нее выпадают волосы.

Это далеко не первый скандал, произошедший на церемонии вручения премий Американской киноакадемии. Мы составили список наиболее громких инцидентов.

1940: "Мамушка" разрыдалась от обиды

Хэти Макдэниел в 1940 году стала первой темнокожей обладательницей "Оскара" в истории. Актриса, сыгравшая Мамушку в "Унесенных ветром", получила награду за лучшую женскую роль второго плана. Организаторы церемонии не забыли времен рабства, о которых рассказывается в киноленте, и посадили Макдэниел в отдельной части зала. Когда актриса поднялась на сцену, чтобы получить статуэтку, она разрыдалась, напоминает Peopletalk.

1973: Марлон Брандо за права индейцев

В 1973 году награда за лучшую мужскую роль была присуждена Марлону Брандо, сыгравшему дона Корлеоне в фильме "Крестный отец". Однако сам актер не захотел забирать "Оскар" и отказался от награды. Вместо себя он отправил на церемонию активистку Сачин Литтлфезер, которая боролась за права индейцев. Коренная американка поднялась на сцену в национальной одежде и произнесла речь о притеснении своего народа, пишет Газета.Ru.

1974: Обнаженка на сцене

Буквально через год на церемонии вручения "Оскара" случился новый скандал. В тот момент, когда актер Дэвид Нивен собирался представить Элизабет Тейлор, за спиной у Нивена пробежал голый мужчина. Актер от удивления потерял дар речи, но потом взял себя в руки и сказал, что обнаженный активист "получил свою долю славы". Тейлор, понявшись на сцену, пошутила, что такой перформанс ей будет трудно превзойти.

Обнаженный мужчина не был арестован после своей выходки. Комментируя свой поступок, он заявил, что люди не должны стесняться появляться на публике, пишет Harperbazaar.

"Тем более это адский способ начать карьеру", — добавил активист.

1989: Роб Лоу и Белоснежка выступили плохо

Выступление актера Роба Лоу и "Белоснежки" в 1989 году считается одним из самых провальных за всю историю "Оскара". Лоу и актриса Эйлин Боуман, изображавшая Белоснежку, пели песню, не попадая в ноты, и вели себя на сцене крайне неестественно. После этого кинокомпания Disney пригрозила подать в суд на организаторов, обвинив их в неуважении к сказочным персонажам.

Все это, помимо прочего, произошло на фоне секс-скандала с участием Лоу. В 1988 году достоянием общественности стала видеозапись его полового акта с двумя партнершами.

2000: Анджелина Джоли поцеловала брата

Анджелина Джоли в 2000 году выиграла "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Жюри отметило ее работу в фильме "Прерванная жизнь". Во время церемонии актриса поцеловала в губы своего брата Джеймса Хейвена, и фотографы успели зафиксировать этот момент. Позже Джоли заявила, что они с братом лучшие друзья, и это не был "поцелуй с открытым ртом". Она обвинила прессу в раздувании скандала на пустом месте.

2012: На церемонию пришел "диктатор"

В 2012 году Саша Барон Коэн появился на церемонии в образе главного героя своей картины "Диктатор". С собой артист принес урну, в которой якобы лежал прах бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. Коэн принялся разбрасывать пепел над красной ковровой дорожкой и осыпал им ведущего Райана Сикреста. Сотрудники службы безопасности поспешили остановить комика.

2019: Первый "Оскар" без ведущего