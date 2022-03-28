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19 минут назад

Уилл Смит ударил Криса Рока, «Дюна» получила 6 статуэток: главные кадры церемонии «Оскар»

Газета.RuГазета.Ru

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии – статуэток «Оскар».

1/27 Актер Уилл Смит ударил комика Криса Рока во время церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Фото: Brian Snyder/Reuters
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2/27 Актер Уилл Смит с женой Джади Пинкетт на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Фото: Brian Snyder/Reuters
3/27 «Оскар» за лучшую женскую роль получила Джессика Честейн за работу в фильме «Глаза Тэмми Фэй»
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
4/27 «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за работу в фильме «Король Ричард»
Фото: Brian Snyder/Reuters
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5/27 «Лучшая актриса второго плана» Ариана ДеБос (фильм «Вестсайдская история»)
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
6/27 Аль Пачино, Фрэнсис Форд Коппола и Роберт Де Ниро, во время церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Фото: Brian Snyder/Reuters
7/27 Актриса Ариана ДеБос («Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Вестсайдская история»), актер Трой Коцур («Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «CODA: Ребенок глухих родителей») и актриса Джессика Честейн («Лучшая актриса» в фильме «Глаза Тэмми Фэй»)
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
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8/27 Звукорежиссер Мак Рут, звуковой монтажер Марк Манджини, композитор Тео Грин, звукорежиссер Даг Хемфилл и звукооператор Рон Бартлетт с «Оскаром» за фильм «Дюна». Картина Дени Вильнёва получила призы за операторскую работу, работу художника-постановщика, визуальные эффекты, монтаж, звук и саундтрек
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
9/27 Актриса Натали Портман и ее муж, хореограф Бенжамен Мильпье на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Фото: Danny Moloshok/Reuters
10/27 Певица и актриса Леди Гага и актриса Лайза Миннелли на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Фото: Brian Snyder/Reuters
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11/27 Съемочная группа фильма «CODA: ребенок глухих родителей» («Лучший фильм года») на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
12/27 Режиссер Дени Вильнёв и его жена Татьяна Лапуант на красной дорожке премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Фото: Global Look Presse
13/27 Актриса, ведущая Ванда Сайкес на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Фото: Brian Snyder/Reuters
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14/27 Модель Эмили Ратаковски на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Фото: Danny Moloshok/Reuters
15/27 Сценарист Джаред Буш, аниматор Байрон Ховард, кинопродюсер Иветт Мерино и кинопродюсер Кларк Спенсер получили «Оскар» за мультфильм «Энканто» (номинация «Лучший анимационный фильм»)
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
16/27 Актер Тимоти Шаламе на красной дорожке премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Фото: Mike Blake/Reuters
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17/27 Художница по костюмам Дженни Беван получила «Оскар» за фильм «Круэлла»
Фото: Brian Snyder/Reuters
18/27 Актеры Кирстен Данст и Джесси Племонс, исполнительный директор Netflix Тед Сарандос и актер Коди Смит-Макфи на красной дорожке премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Фото: Mike Blake/Reuters
19/27 Певец Доминик Файк и модель Хантер Шефер на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Фото: Danny Moloshok/Reuters
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20/27 Режиссер Бен Праудфут («Лучший короткометражный документальный фильм: «Королева баскетбола») на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Фото: Mike Blake/Reuters
21/27 Фильм «CODA: ребенок глухих родителей» режиссера Шан Хейдер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм года». На фото: съемочная группа фильма
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
22/27 «Оскар» за лучшую режиссуру получила Джейн Кэмпион за вестерн «Власть пса», главные роли в котором сыграли Бенедикт Камбербэтч, Джесси Племонс и Кирстен Данст
Фото: A.M.P.A.S./via Reuters
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23/27 Певица Билли Айлиш и ее брат, музыкант и Финнеас О’Коннелл. Статуэтку ей вручили за песню к фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Фото: Brian Snyder/Reuters
24/27 Актриса Хэлли Берри на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Фото: Chris Pizzello/AP
25/27 Актриса Зендея и актер Эндрю Гарфилд на красной дорожке премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Фото: Mike Blake/Reuters
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26/27 Режиссер Рюсукэ Хамагути получил «Оскар» за фильм «Сядь за руль моей машины» (номинация «Лучший фильм на иностранном языке»)
Фото: Brian Snyder/Reuters
27/27 «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм» получила кинокартина «Лето соула» режиссера Амир-Халиба Томпсона
Фото: Mario Anzuoni/Reuters

«Дюна» получила шесть «Оскаров», в том числе — за лучший монтаж, музыку, звук, спецэффекты и операторскую работу. Лучшим режиссером была признана Джейн Кэмпион за вестерн «Власть пса».

Первые «Оскары» получили Джессика Честейн, режиссер и сценарист Кеннет Брана и Уилл Смит, который устроил скандал, дав оплеуху ведущему церемонии Крису Року за шутку, в которой сравнил Джаду Пинкетт-Смит с «Солдатом Джейн 2» из-за выбритой головы, хотя Джада в прошлом году призналась, что страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, вызывающего выпадение волос.

«Лучшим фильмом» была признана картина «CODA: Ребенок глухих родителей». Это первый фильм с глухими или слабослышащими актерами в главных ролях.

Первый в истории зрительский «Оскар» получил фильм Зака Снайдера «Армия мертвецов».

Событиям на Украине была посвящена минута молчания. Со значками или лентами в цветах украинского флага на «Оскар»-2022 пришли Бенедикт Камбербэтч и Джейсон Момоа, Мила Кунис произнесла речь, а Фрэнсис Форд Коппола выразил поддержку украинцам

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