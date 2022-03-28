В
Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии – статуэток «Оскар». 1/27 Актер Уилл Смит ударил комика Криса Рока во время церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/27 Актер Уилл Смит с женой Джади Пинкетт на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года 3/27 «Оскар» за лучшую женскую роль получила Джессика Честейн за работу в фильме «Глаза Тэмми Фэй» 4/27 «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за работу в фильме «Король Ричард»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/27 «Лучшая актриса второго плана» Ариана ДеБос (фильм «Вестсайдская история») 6/27 Аль Пачино, Фрэнсис Форд Коппола и Роберт Де Ниро, во время церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года 7/27 Актриса Ариана ДеБос («Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Вестсайдская история»), актер Трой Коцур («Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «CODA: Ребенок глухих родителей») и актриса Джессика Честейн («Лучшая актриса» в фильме «Глаза Тэмми Фэй»)
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/27 Звукорежиссер Мак Рут, звуковой монтажер Марк Манджини, композитор Тео Грин, звукорежиссер Даг Хемфилл и звукооператор Рон Бартлетт с «Оскаром» за фильм «Дюна». Картина Дени Вильнёва получила призы за операторскую работу, работу художника-постановщика, визуальные эффекты, монтаж, звук и саундтрек 9/27 Актриса Натали Портман и ее муж, хореограф Бенжамен Мильпье на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года 10/27 Певица и актриса Леди Гага и актриса Лайза Миннелли на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/27 Съемочная группа фильма «CODA: ребенок глухих родителей» («Лучший фильм года») на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года 12/27 Режиссер Дени Вильнёв и его жена Татьяна Лапуант на красной дорожке премии «Оскар», 27 марта 2022 года 13/27 Актриса, ведущая Ванда Сайкес на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/27 Модель Эмили Ратаковски на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года 15/27 Сценарист Джаред Буш, аниматор Байрон Ховард, кинопродюсер Иветт Мерино и кинопродюсер Кларк Спенсер получили «Оскар» за мультфильм «Энканто» (номинация «Лучший анимационный фильм») 16/27 Актер Тимоти Шаламе на красной дорожке премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
17/27 Художница по костюмам Дженни Беван получила «Оскар» за фильм «Круэлла» 18/27 Актеры Кирстен Данст и Джесси Племонс, исполнительный директор Netflix Тед Сарандос и актер Коди Смит-Макфи на красной дорожке премии «Оскар», 27 марта 2022 года 19/27 Певец Доминик Файк и модель Хантер Шефер на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
20/27 Режиссер Бен Праудфут («Лучший короткометражный документальный фильм: «Королева баскетбола») на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года 21/27 Фильм «CODA: ребенок глухих родителей» режиссера Шан Хейдер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм года». На фото: съемочная группа фильма 22/27 «Оскар» за лучшую режиссуру получила Джейн Кэмпион за вестерн «Власть пса», главные роли в котором сыграли Бенедикт Камбербэтч, Джесси Племонс и Кирстен Данст
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
23/27 Певица Билли Айлиш и ее брат, музыкант и Финнеас О’Коннелл. Статуэтку ей вручили за песню к фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать» 24/27 Актриса Хэлли Берри на церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года 25/27 Актриса Зендея и актер Эндрю Гарфилд на красной дорожке премии «Оскар», 27 марта 2022 года
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
26/27 Режиссер Рюсукэ Хамагути получил «Оскар» за фильм «Сядь за руль моей машины» (номинация «Лучший фильм на иностранном языке») 27/27 «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм» получила кинокартина «Лето соула» режиссера Амир-Халиба Томпсона
«Дюна» получила шесть «Оскаров», в том числе — за лучший монтаж, музыку, звук, спецэффекты и операторскую работу. Лучшим режиссером была признана
Джейн Кэмпион за вестерн «Власть пса».
Первые «Оскары» получили
Джессика Честейн, режиссер и сценарист Кеннет Брана и Уилл Смит, который устроил скандал, дав оплеуху ведущему церемонии Крису Року за шутку, в которой сравнил Джаду Пинкетт-Смит с «Солдатом Джейн 2» из-за выбритой головы, хотя Джада в прошлом году призналась, что страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, вызывающего выпадение волос.
«Лучшим фильмом» была признана картина «CODA: Ребенок глухих родителей». Это первый фильм с глухими или слабослышащими актерами в главных ролях.
Первый в истории зрительский «Оскар» получил фильм Зака Снайдера «Армия мертвецов».