Директор Лепса прокомментировал сообщения о его финансовых потерях

«А кто такой Кирилл Чибисов? Ни я, ни Григорий Викторович не знаем такого человека. И скажите, пожалуйста, номера счетов, и кто складывал деньги на счета человека, на которого наложены индивидуальные санкции с 2012 года? Вы же понимаете, что это означает? Это означает только то, что у Григория Викторовича нет никаких зарубежных счетов ни в одном зарубежном банке», — сказал Урюпин.