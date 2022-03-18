Директор Лепса прокомментировал сообщения о его финансовых потерях

Директор Григория Лепса Владимир Урюпин в беседе с «Газетой.Ru» опроверг заявление продюсера Кирилла Чибисова о том, что певец потерял более 20 миллионов долларов из-за санкций. По его словам, на артиста с 2012 года наложены индивидуальные ограничения, поэтому у него нет счетов ни в одном зарубежном банке.
«А кто такой Кирилл Чибисов? Ни я, ни Григорий Викторович не знаем такого человека. И скажите, пожалуйста, номера счетов, и кто складывал деньги на счета человека, на которого наложены индивидуальные санкции с 2012 года? Вы же понимаете, что это означает? Это означает только то, что у Григория Викторовича нет никаких зарубежных счетов ни в одном зарубежном банке», — сказал Урюпин.
Ранее продюсер и основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов заявил, что Лепс потерял крупную сумму денег из-за санкций США и западных стран. Он сообщил, что певец хранил более 20 миллионов долларов в американских и лондонских банках, но сейчас его счета заморозили.