Волочкова сняла на видео восхищение незнакомого водителя

Случайно встреченный в дорожном потоке водитель выразил слова восхищения российской балерине Анастасии Волочковой. Соответствующее видео артистка разместила на своей странице в Instagram.
«Вы самая красивая балерина, которая существует во вселенной», – заявил мужчина и пожелал Волочковой хорошего дня.
Бывшая прима Большого театра поблагодарила незнакомца.
«Приятно встречать поклонников на дорогах», – прокомментировала ситуацию Волочкова.
Ранее сообщалось, 46-летняя балерина посетила монастырь в компании молодого человека по имени Дмитрий.