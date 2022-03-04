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2 часа назад

Волочкова сняла на видео восхищение незнакомого водителя

Александр Кузьмин

Случайно встреченный в дорожном потоке водитель выразил слова восхищения российской балерине Анастасии Волочковой. Соответствующее видео артистка разместила на своей странице в Instagram.

«Вы самая красивая балерина, которая существует во вселенной», – заявил мужчина и пожелал Волочковой хорошего дня.

Бывшая прима Большого театра поблагодарила незнакомца.

«Приятно встречать поклонников на дорогах», – прокомментировала ситуацию Волочкова.

Ранее сообщалось, 46-летняя балерина посетила монастырь в компании молодого человека по имени Дмитрий.

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