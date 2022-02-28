«В таком необыкновенном Ново-Иерусалимском монастыре мы с Димой сегодня побывали и помолились. О мире и добре. Завтра поделюсь в посте небольшим видео экскурсом по моему любимому святому месту. Возможно, хотя бы видео сможет передать атмосферу этой благодати для вас. От души желаю всем добра и мира. Радости и любви. Жизненные пути и ситуации у всех разные… Но мы ходим по одной земле и дышим одним воздухом. И в любых обстоятельствах очень важно оставаться людьми и проявлять человеческие качества друг к другу», – подписала публикацию Волочкова.