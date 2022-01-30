Названа причина смерти Леонида Куравлева

Названа причина смерти актера Леонида Куравлева. Об этом сообщило ФАН со ссылкой на личный источник.
«Актер находился в хосписе, куда его перевели из Коммунарки. Говорят, ожидаемо было. У него, помимо смешанной деменции, была цереброваскулярная болезнь, мозг умирал. Причина — остановка сердца», — процитировало агентство свой источник.
Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, дата прощания и похорон еще не определена, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
О смерти актера на 86-м году жизни стало известно ранее в воскресенье, 30 января.