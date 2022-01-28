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26 минут назад

Сердючка оправдалась за песню про Бандеру

Музыкант Андрей Данилко, более известный по образу Верки Сердючки, объяснил, почему исполнил на одном из концертов песню про украинского националиста Степана Бандеру. Как сообщает Strana.News, для него это была лишь импровизация, а сама композиция была на тот момент популярной.

«Не надо придумывать того, чего нет. Эта песня в тот момент была вирусной и популярной в интернете, в TikTok», — сказал Данилко.

Он призвал воспринимать песню как обычное музыкальное произведение, а не искать в ней политическую подоплеку в тексте — Данилко хотел лишь поднять настроение собравшимся в зале. Артист отметил, что после его выступления все посмеялись.

СМИ: Верка Сердючка могла стать президентом Украины

Напомним, что ранее депутат Госдумы Александр Бородай предложил запретить Верке Сердючке въезд на территорию России из-за песни про Бандеру. Как объяснил политик, вся Украина «с политической точки зрения представляет из себя беспрерывную клоунаду», а в России «своих придурков хватает».

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