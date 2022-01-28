Музыкант Андрей Данилко, более известный по образу Верки Сердючки, объяснил, почему исполнил на одном из концертов песню про украинского националиста Степана Бандеру. Как сообщает Strana.News, для него это была лишь импровизация, а сама композиция была на тот момент популярной.

«Не надо придумывать того, чего нет. Эта песня в тот момент была вирусной и популярной в интернете, в TikTok», — сказал Данилко.

Он призвал воспринимать песню как обычное музыкальное произведение, а не искать в ней политическую подоплеку в тексте — Данилко хотел лишь поднять настроение собравшимся в зале. Артист отметил, что после его выступления все посмеялись.