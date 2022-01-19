«Не смогли простить любовь»: Волочкова о скандале на борту

Анастасия Волочкова назвала скандал в самолете провокацией и заявила, что летела в маске и была трезва.
В эфире радиостанции «Москва ФМ» Волочкова рассказала, что купила билет эконом-класса в ряду возле аварийных выходов, чтобы «положить куда-то» свои «длинные ноги».
В полете, по словам балерины, к ней подошли сфотографироваться «все дети России», и одному из этих детей она уступила свое место.
«Уступила свое место мальчику, сама сидела на полу, и вот за то, что я сидела на полу, я попала в эту ситуацию, провокацию!» - цитирует Волочкову телеграм-канал «Москва 24».
Балерина утверждает, что провокация была спланирована стюардом по имени Иван. По ее словам, половина пассажиров самолета летели без масок, но она была в маске. Кроме того, пассажиры «не пили — они бухали», но «докопались» только до нее, «потому что это выгодно, потому что Вася из пятого подъезда никому не интересен».
«Мне не смогли простить любви, отношения ко мне человека, Сережи, с которым мы знакомы всего три недели, но таких отношений нет у некоторых пар, которые живут десятилетия вместе», - резюмировала Волочкова.
Анастасия Волочкова устроила дебош на борту самолета, который следовал с Мальдивских остров в Россию. По словам очевидцев, балерина была нетрезва и отказывалась надеть защитную маску. В отделении полиции, куда Волочкову отвезли после прилета, она оскорбляла правоохранителей и размахивала руками. На балерину составили два административных протокола — по статьям КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Анастасии грозит административный арест на 15 суток и штраф в размере 30 тысяч рублей.