«Не смогли простить любовь»: Волочкова о скандале на борту

Анастасия Волочкова назвала скандал в самолете провокацией и заявила, что летела в маске и была трезва.

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В эфире радиостанции «Москва ФМ» Волочкова рассказала, что купила билет эконом-класса в ряду возле аварийных выходов, чтобы «положить куда-то» свои «длинные ноги».

В полете, по словам балерины, к ней подошли сфотографироваться «все дети России», и одному из этих детей она уступила свое место.

«Уступила свое место мальчику, сама сидела на полу, и вот за то, что я сидела на полу, я попала в эту ситуацию, провокацию!» - цитирует Волочкову телеграм-канал «Москва 24».

Балерина утверждает, что провокация была спланирована стюардом по имени Иван. По ее словам, половина пассажиров самолета летели без масок, но она была в маске. Кроме того, пассажиры «не пили — они бухали», но «докопались» только до нее, «потому что это выгодно, потому что Вася из пятого подъезда никому не интересен».

«Мне не смогли простить любви, отношения ко мне человека, Сережи, с которым мы знакомы всего три недели, но таких отношений нет у некоторых пар, которые живут десятилетия вместе», - резюмировала Волочкова.