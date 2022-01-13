Клава Кока пожаловалась на дороговизну рентгена в Куршевеле

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) получила травму, отдыхая на горнолыжном курорте Куршевель. На одном из спусков она упала со сноуборда. За рентген, по словам певицы, пришлось заплатить 35 тысяч рублей. О случившемся Кока рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Рамблер Рамблер

«Допрыгалась… Теперь ковыляю на костылях», — написала певица, прикрепив к посту видео своего падения со сноуборда.

О других подробностях случившегося Кока поведала подписчикам уже в сторис, где выложила снимок рентгена с подписью: «Хух! Кости целы!!! А вот связки…».

«Прикиньте, рентген стоит 35 тысяч рублей», — добавила она.

Также Кока отметила, что после падения у нее все тело в ушибах, но переломов нет.