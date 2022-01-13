В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
43 минуты назад

Клаве Коке пришлось заплатить за рентген в Куршевеле 35 тысяч рублей

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) получила травму, отдыхая на горнолыжном курорте Куршевель. На одном из спусков она упала со сноуборда. За рентген, по словам певицы, пришлось заплатить 35 тысяч рублей. О случившемся Кока рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Клава Кока пожаловалась на дороговизну рентгена в Куршевеле
Фото: РамблерРамблер

«Допрыгалась… Теперь ковыляю на костылях», — написала певица, прикрепив к посту видео своего падения со сноуборда.

О других подробностях случившегося Кока поведала подписчикам уже в сторис, где выложила снимок рентгена с подписью: «Хух! Кости целы!!! А вот связки…».

«Прикиньте, рентген стоит 35 тысяч рублей», — добавила она.

Также Кока отметила, что после падения у нее все тело в ушибах, но переломов нет.

Напомним, что на отдых в Куршевель певица отравилась вместе с Ольгой Бузовой. На их видео с похода в спа-салон ранее отреагировал Дима Билан, назвав Коку «мелочной».

Шоу-бизнес,Клава Кока,Дима Билан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители