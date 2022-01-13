«Тебе не стыдно? Я понимаю, что это, конечно, Куршавель. Проходили это лет 12 назад. Но Оля Бузова, которая тебе помогла. Тебе не стыдно? Мне стыдно за тебя, Клава. Реально стыдно. Я думал, что ты крутая девчонка, а ты, оказывается, мелочная», – завил Билан.