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1 час назад

Дима Билан пристыдил Клаву Коку за видео с Ольгой Бузовой

Певец Дима Билан обрушился с критикой на блогершу и певицу Клаву Коку за публикацию видео с Ольгой Бузовой в Куршевеле.

Исполнитель хита «Невозможное возможно» возмутился тем, что девушка разместила на своей странице в социальной сети ролик. На записи их коллега и звезда телешоу «Дом-2» предстает в странном виде, а за кадром Кока просит свою подругу «не валяться», поскольку на той надета ее куртка.

«Тебе не стыдно? Я понимаю, что это, конечно, Куршавель. Проходили это лет 12 назад. Но Оля Бузова, которая тебе помогла. Тебе не стыдно? Мне стыдно за тебя, Клава. Реально стыдно. Я думал, что ты крутая девчонка, а ты, оказывается, мелочная», – завил Билан.

Шоу-бизнес,Видео,Дима Билан,
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