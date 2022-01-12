В возрасте 46 лет скончался российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский, об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

«Скоропостижно, час назад», — написал Ефимович в одном из комментариев под публикацией. Причину смерти он не уточнил, не назвали ее и в пресс-службе ВГТРК, передает РБК.

Как пишет Telegram-канал «Baza», Зеленский с супругой находился на отдыхе в Доминикане — он попал в больницу в тяжелом состоянии, врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, причиной смерти мог стать инсульт, точная причина будет названа позднее.

Михаил Зеленский родился в 1975 году в Москве, во второй половине 1990-х начал работать на радио, также он вел новостные выпуски на телеканале «ТВ Центр». В 1999-2001 годах вел «Вести» на РТР и «Культуре». Следующие 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». В 2011-2013 годах Зеленский работал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». В конце 2010-х журналист выступал в качестве обозревателя и ведущего на канале «Россия-Культура». Также он преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».