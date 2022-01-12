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1 час назад

Умер телеведущий Михаил Зеленский

В возрасте 46 лет скончался российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский, об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

1/11 Михаил Зеленский
Фото: globallookpress.com
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2/11 Борис Корчевников, Андрей Малахов и Михаил Зеленский во время съемок в честь 10-летия программы «Прямой эфир», 2021 год
Фото: mikhail_zelenskiy
3/11 Телеведущий Михаил Зеленский на вечеринке White Party журнала «The Hollywood Reporter» в рамках 38-го Московского международного кинофестиваля, 2016 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
4/11 Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью Михаилу Зеленскому, 2013 год
Фото: Евгений Самарин/РИА «Новости»
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6/11 Михаил Зеленский
Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press
7/11 Телеведущий Михаил Зеленский во время эстафеты Олимпийского огня в Москве, 2013 год
Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
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8/11 Ведущие церемонии Ольга Шелест и Михаил Зеленский во время финала российского отборочного конкурса «Евровидение-2010»
Фото: Алексей Ладыгин/ТАСС
9/11 Михаил Зеленский
Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press
10/11 Михаил Зеленский c женой Милой Рубинчик, 2020 год
Фото: mikhail_zelenskiy
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11/11 Михаил Зеленский (1975 — 2022)
Фото: mikhail_zelenskiy

«Скоропостижно, час назад», — написал Ефимович в одном из комментариев под публикацией. Причину смерти он не уточнил, не назвали ее и в пресс-службе ВГТРК, передает РБК.

Как пишет Telegram-канал «Baza», Зеленский с супругой находился на отдыхе в Доминикане — он попал в больницу в тяжелом состоянии, врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, причиной смерти мог стать инсульт, точная причина будет названа позднее.

Михаил Зеленский родился в 1975 году в Москве, во второй половине 1990-х начал работать на радио, также он вел новостные выпуски на телеканале «ТВ Центр». В 1999-2001 годах вел «Вести» на РТР и «Культуре». Следующие 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». В 2011-2013 годах Зеленский работал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». В конце 2010-х журналист выступал в качестве обозревателя и ведущего на канале «Россия-Культура». Также он преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

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