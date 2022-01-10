Треш и угар: как живет дочь Урганта в США

21-летняя дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась откровенными снимками у себя на странице в Instagram. Девушка разместила серию кадров, на которых она позирует вместе с друзьями. Об этом сообщает Lenta.ru.
Некоторые подписчики восхитились фотографиями, другим снимки не понравились.
«Откровенно, но красиво!» — написал один из пользователей социальной сети.
«Тебя же вроде учиться отправили?» - в недоумении написал другой пользователь.
Эрика Куталия дочь жены Урганта Натальи от первого брака. Иван растил Эрику с юных лет и никогда не называл ее падчерицей. В 2018 году девушка поступила на факультет искусств высшего учебного заведения Parsons. После переезда в США россиянка успела поучаствовать в акциях протеста BLM и прославиться в интернете благодаря провокационным снимкам в общественных местах.
Как изменилась дочь Ивана Урганта во время жизни в Нью-Йорке в галерее «Рамблера».