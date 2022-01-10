Треш и угар: как живет дочь Урганта в США

21-летняя дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась откровенными снимками у себя на странице в Instagram. Девушка разместила серию кадров, на которых она позирует вместе с друзьями. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/12 21-летняя дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась откровенными снимками у себя на странице в Instagram Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Девушка разместила серию кадров, на которых она позирует вместе с друзьями Фото: Instagram 3/12 Некоторые подписчики восхитились фотографиями, другим снимки не понравились Фото: Instagram 4/12 «Откровенно, но красиво!» — написал один из пользователей социальной сети Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 «Тебя же вроде учиться отправили?» - в недоумении написал другой пользователь Фото: Instagram 6/12 Эрика Куталия дочь жены Урганта Натальи от первого брака Фото: Instagram 7/12 Иван растил Эрику с юных лет и никогда не называл ее падчерицей Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 В 2018 году девушка поступила на факультет искусств высшего учебного заведения Parsons Фото: Instagram 9/12 После переезда в США россиянка успела поучаствовать в акциях протеста BLM и прославиться в интернете благодаря провокационным снимкам в общественных местах Фото: Instagram 10/12 Как изменилась дочь Ивана Урганта во время жизни в Нью-Йорке в галерее «Рамблера» Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 12/12

Некоторые подписчики восхитились фотографиями, другим снимки не понравились.

«Откровенно, но красиво!» — написал один из пользователей социальной сети.

«Тебя же вроде учиться отправили?» - в недоумении написал другой пользователь.

Эрика Куталия дочь жены Урганта Натальи от первого брака. Иван растил Эрику с юных лет и никогда не называл ее падчерицей. В 2018 году девушка поступила на факультет искусств высшего учебного заведения Parsons. После переезда в США россиянка успела поучаствовать в акциях протеста BLM и прославиться в интернете благодаря провокационным снимкам в общественных местах.