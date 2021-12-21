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1 час назад

30 лет спустя: звезды сериала «Элен и ребята» тогда и сейчас

Популярный в 1990-х в России французский телесериал «Элен и ребята» показывал «выхолощенную», по мнению кинокритиков, версию студенческой жизни в вымышленном Университете Париж XIV.

Элен (Элен Ролле, 55 лет)
1/14 Элен (Элен Ролле, 55 лет)
Фото: TF1/Global Look Press
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Николя (Патрик Пьюдеба, 50 лет)
2/14 Николя (Патрик Пьюдеба, 50 лет)
Фото: TF1/Global Look Press
Кати (Кати Андриё, 51 год)
3/14 Кати (Кати Андриё, 51 год)
Фото: TF1/cathy.a.l/Instagram
Этьен (Давид Пру, 53 года)
4/14 Этьен (Давид Пру, 53 года)
Фото: TF1/davidproux/Instagram
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Джоанна (Рошель Редфилд, 59 лет)
5/14 Джоанна (Рошель Редфилд, 59 лет)
Фото: TF1/rochelleredfield/Instagram
Кри-Кри (Себастьен Рош, 49 лет)
6/14 Кри-Кри (Себастьен Рош, 49 лет)
Фото: TF1/Global Look Press
Бенедикт (Лора Гибер, 53 года)
7/14 Бенедикт (Лора Гибер, 53 года)
Фото: TF1/Global Look Press
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Жозе (Филипп Вассёр, 55 лет)
8/14 Жозе (Филипп Вассёр, 55 лет)
Фото: TF1/Global Look Press
Лали (Лали Меньян, 53 года)
9/14 Лали (Лали Меньян, 53 года)
Фото: TF1/Global Look Press
Себастьен (Себастьен Куриво, 53 года)
10/14 Себастьен (Себастьен Куриво, 53 года)
Фото: TF1/Global Look Press
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Актеры из сериала «Элен и ребята», 1991 год
11/14 Актеры из сериала «Элен и ребята», 1991 год
Фото: TF1
Актеры из сериала «Элен и ребята», 2020 год
12/14 Актеры из сериала «Элен и ребята», 2020 год
Фото: TF1/Global Look Press
Актеры из сериала «Элен и ребята», 2021 год
13/14 Актеры из сериала «Элен и ребята», 2021 год
Фото: davidproux/Instagram
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Патрик Пьюдеба и Элен Ролле, 2019 год
14/14 Патрик Пьюдеба и Элен Ролле, 2019 год
Фото: Global Look Press

Всего зрители увидели 280 эпизодов: ни в одном из них герои сериала – Элен, Кати, Этьен, Николя, Кристиан и Джоанна – не показаны на лекциях или семинарах. Никто из героев не курит и не пьет. «Сериал «Элен и ребята» преподает университет как место, где есть только девушки, парни и кафешка», — писала газета Globe Hebdo.

Ни один из актеров, сыгравших в сериале, так и не добился популярности. По мнению журнала Les Lettres Francaises, Элен и ребята живут в мире, где нет проблем с родителями, безработицы — и людей из внешнего мира.

Актриса Элен Ролле, завершив съемки в сериале, отказалась участвовать в продолжении — теперь она профессионально занимается музыкой. 20 декабря актриса и музыкант празднует 55-летний юбилей.

Патрик Пьюдеба, сыгравший роль Николя, бойфренда Элен, ведет на телевидении авторскую утреннюю программу. Остальные актеры также решили стать телеведущими или художниками, отказавшись от карьеры в кино и сериалах.

Шоу-бизнес,Фото,Патрик Пьюдеба,
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