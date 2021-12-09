Что стало с телеведущим Сергеем Супоневым

Сергей Супонев был одним из самых ярких представителей российского ТВ 90-х годов. Телеведущий запомнился юному зрителю того времени благодаря таким проектам, как «Зов Джунглей», «Звездный Час», «Марафон-15» и «Денди — Новая реальность».
Сергей Супонев родился в 1963 году в селе Абрамцево Московской области в семье актёра и поэта Евгения Супонева и пианистки Галины Супоневой. На телевидение он попал в 1980 году и первое время был простым грузчиком. С 1986 года работал в детской редакции ЦТ, где готовил сюжеты для программы «До 16 и старше». В 1993 году по приглашению Влада Листьева стал вести программу для детей «Звёздный час». Тогда же на Первом канале запустил собственную детскую телеигру «Зов джунглей», идея которой пришла ему во сне.
Сергей Супонев ушел из жизни на пике своей славы. Телеведущий обожал риск адреналин и скорость, а особенно, мотоциклы, скутеры и моторные лодки. Субботним вечером 8 декабря 2001 года он приехал в деревню Едимоново, где решил прокатиться на снегоходе Yamaha. Не справившись с управлением, Супонев на полном ходу врезался в речную пристань, вылетел из снегохода и ударился головой. Его тело было обнаружено той же ночью.