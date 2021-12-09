Что стало с телеведущим Сергеем Супоневым

В 1993 году по приглашению Влада Листьева стал вести программу для детей «Звёздный час». Тогда же на Первом канале запустил собственную детскую телеигру «Зов джунглей», идея которой пришла ему во сне

Сергей Супонев родился в 1963 году в селе Абрамцево Московской области в семье актёра и поэта Евгения Супонева и пианистки Галины Супоневой. На телевидение он попал в 1980 году и первое время был простым грузчиком

Сергей Супонев родился в 1963 году в селе Абрамцево Московской области в семье актёра и поэта Евгения Супонева и пианистки Галины Супоневой. На телевидение он попал в 1980 году и первое время был простым грузчиком. С 1986 года работал в детской редакции ЦТ, где готовил сюжеты для программы «До 16 и старше». В 1993 году по приглашению Влада Листьева стал вести программу для детей «Звёздный час». Тогда же на Первом канале запустил собственную детскую телеигру «Зов джунглей», идея которой пришла ему во сне.