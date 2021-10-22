В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+19° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 83.33
Войти в почту

Два миллиона за абонемент: Константин Богомолов открыл интеллектуальный клуб

Eva.ruиещё 2
3 часа назад

Константин Богомолов успевает не только снимать новые фильмы, ставить спектакли и посещать интервью: недавно супруг Ксении Собчак решил открыть интеллектуальный элитный клуб, войти в который смогут только весьма обеспеченные люди.

₽2 млн за абонемент. Муж Собчак открыл элитный клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В недавнем интервью Константин Богомолов признавал, что зарабатывает значительно меньше жены: в театре он получает около трехсот тысяч рублей, еще несколько миллионов в год режиссер получает за съемки фильмов, в то время как Ксения Собчак входит в десять самых высокооплачиваемых блогеров по версии журнала Forbes.

Богомолов заявил об «этическом рейхе» в Европе

Видимо, Константин решил изменить положение дел и открыл элитный интеллектуальный клуб, в котором намерен повышать уровень культуры. Попасть туда смогут далеко не все: Константин предусмотрел три возможных тарифа. Самый экономный из них стоит 300 тысяч рублей и включает билеты на премьеры спектаклей, ужины с режиссером и его женой. За миллион рублей в год к этому добавится возможность посещать репетиции и читки сценария театре, но только раз в год.

За два миллиона рублей члены клуба получат психотренинг от Константина и список культурных рекомендаций от режиссера. Будет ли идея пользоваться популярностью, покажет время.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,Forbes,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители