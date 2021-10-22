₽2 млн за абонемент. Муж Собчак открыл элитный клуб

Константин Богомолов успевает не только снимать новые фильмы, ставить спектакли и посещать интервью: недавно супруг Ксении Собчак решил открыть интеллектуальный элитный клуб, войти в который смогут только весьма обеспеченные люди.

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В недавнем интервью Константин Богомолов признавал, что зарабатывает значительно меньше жены: в театре он получает около трехсот тысяч рублей, еще несколько миллионов в год режиссер получает за съемки фильмов, в то время как Ксения Собчак входит в десять самых высокооплачиваемых блогеров по версии журнала Forbes.

Видимо, Константин решил изменить положение дел и открыл элитный интеллектуальный клуб, в котором намерен повышать уровень культуры. Попасть туда смогут далеко не все: Константин предусмотрел три возможных тарифа. Самый экономный из них стоит 300 тысяч рублей и включает билеты на премьеры спектаклей, ужины с режиссером и его женой. За миллион рублей в год к этому добавится возможность посещать репетиции и читки сценария театре, но только раз в год.