Супруга российского певца Прохора Шаляпина — канадская бизнесвумен Татьяна Клаудиа Девис — скончалась после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в Instagram сообщил сам музыкант. В посте Шаляпин процитировал строки из песни «Я любил тебя» и признался, что не хочет верить в произошедшее.

1/9 Супруга российского певца Прохора Шаляпина — канадская бизнесвумен Татьяна Клаудиа Девис — скончалась после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в Instagram сообщил сам музыкант. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 В посте Шаляпин процитировал строки из песни «Я любил тебя» и признался, что не хочет верить в произошедшее. Фото: Instagram 3/9 «Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить. Но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда», — добавил артист. Фото: Instagram 4/9 В середине августа Шаляпин сообщил о госпитализации Девис с COVID. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Впоследствии стало известно, что женщину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Ей было 42 года. Фото: Instagram 6/9 Финалист «Фабрики звезд» Шаляпин и Девис, состоятельная владелица сети адвокатских компаний, поженились 31 июля. Фото: Instagram 7/9 По информации СМИ, свадьба прошла в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса и обошлась паре примерно в 15 миллионов рублей. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 9/9

«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить. Но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда», — добавил артист.

В середине августа Шаляпин сообщил о госпитализации Девис с COVID. Впоследствии стало известно, что женщину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Ей было 42 года.