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«Моей Танечки больше нет»: умерла жена Прохора Шаляпина

Газета.Ru
1 октября 2021

Супруга российского певца Прохора Шаляпина — канадская бизнесвумен Татьяна Клаудиа Девис — скончалась после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в Instagram сообщил сам музыкант. В посте Шаляпин процитировал строки из песни «Я любил тебя» и признался, что не хочет верить в произошедшее.

Супруга российского певца Прохора Шаляпина — канадская бизнесвумен Татьяна Клаудиа Девис — скончалась после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в Instagram сообщил сам музыкант.
1/9 Супруга российского певца Прохора Шаляпина — канадская бизнесвумен Татьяна Клаудиа Девис — скончалась после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в Instagram сообщил сам музыкант.
Фото: Instagram
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В посте Шаляпин процитировал строки из песни «Я любил тебя» и признался, что не хочет верить в произошедшее.
2/9 В посте Шаляпин процитировал строки из песни «Я любил тебя» и признался, что не хочет верить в произошедшее.
Фото: Instagram
«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить. Но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда», — добавил артист.
3/9 «Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить. Но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда», — добавил артист.
Фото: Instagram
В середине августа Шаляпин сообщил о госпитализации Девис с COVID.
4/9 В середине августа Шаляпин сообщил о госпитализации Девис с COVID.
Фото: Instagram
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Впоследствии стало известно, что женщину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Ей было 42 года.
5/9 Впоследствии стало известно, что женщину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Ей было 42 года.
Фото: Instagram
Финалист «Фабрики звезд» Шаляпин и Девис, состоятельная владелица сети адвокатских компаний, поженились 31 июля.
6/9 Финалист «Фабрики звезд» Шаляпин и Девис, состоятельная владелица сети адвокатских компаний, поженились 31 июля.
Фото: Instagram
По информации СМИ, свадьба прошла в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса и обошлась паре примерно в 15 миллионов рублей.
7/9 По информации СМИ, свадьба прошла в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса и обошлась паре примерно в 15 миллионов рублей.
Фото: Instagram
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«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить. Но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда», — добавил артист.

В середине августа Шаляпин сообщил о госпитализации Девис с COVID. Впоследствии стало известно, что женщину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Ей было 42 года.

Финалист «Фабрики звезд» Шаляпин и Девис, состоятельная владелица сети адвокатских компаний, поженились 31 июля. По информации СМИ, свадьба прошла в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса и обошлась паре примерно в 15 миллионов рублей.

Шоу-бизнес,Фото,Прохор Шаляпин,
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