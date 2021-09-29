Дочь Папанова рассказала об издевательстве в театре Меньшикова

Актриса Елена Папанова, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова (1922–1987), сообщила NEWS.ru, что будет уволена из театра имени Ермоловой уже завтра, 30 сентября. Она призналась, что художественный руководитель театра Олег Меньшиков так и не объяснил причину увольнения ей лично. Вместе с Папановой потеряют работу более 20 артистов. По нашей информации, перед увольнением в отделе кадров актрисам, в том числе Елене Папановой, предложили остаться в театре в качестве уборщиц.
Никакого разговора Олег Евгеньевич (Меньшиков. — NEWS.ru) не провёл ни со мной, ни, насколько мне известно, с кем-то из остальных [увольняемых]. О денежной компенсации, которую, наверное, нам должны выплачивать, тоже ничего не слышно, — рассказала Елена Папанова.
По информации NEWS.ru, некоторым артистам, в числе которых оказалась и Елена Папанова, в отделе кадров театра имени Ермоловой предложили вакантные места уборщиц с соответствующими ставками.
Это выглядело как дополнительная издёвка. Разумеется, все отказались, — призналась в беседе с NEWS.ru актриса Василиса Пьявко, пока остающаяся в труппе театра.
Скандал из-за массовых сокращений актёров театра имени Ермоловой разгорелся летом, когда артистам были вручены первые уведомления о предстоящем увольнении. Руководство театра объяснило эту меру необходимостью «оптимизации ресурсов на фоне пандемии». Однако попавшие под сокращение актёры заявили, что художественный руководитель Олег Меньшиков не давал им работу и решил избавиться от них в пользу своих фаворитов, а также потребовали его отставки. Кроме того, недовольные артисты рассказали о гонорарах Меньшикова, его увлечении алкоголем и высоких тратах на спектакли. В ответ руководство театра пригрозило подать в суд за клевету.