В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Автору песни I Believe I Can Fly грозит пожизненный срок

Лера Букина
3 часа назад

Суд присяжных признал американского певца R.Kelly виновным в торговле людьми, изготовлении порнографии и насилии.

Автору песни I Believe I Can Fly грозит пожизненный срок
Фото: telegram-канал @SuperRutelegram-канал @SuperRu

По данным агентства Associated Press, исполнителю грозит несколько десятков лет тюрьмы или пожизненное заключение. Так как певца обвинили в торговле людьми, рэкете и домогательствах к женщинам и детям.

Присяжные решили, что автор хита I Believe I Can Fly пользовался своей репутацией, чтобы подчинять себе жертв и принуждать их к действиям сексуального характера. Доказано, что он платил жертвам за молчание, в иных случаях прибегал к физическому насилию, угрозам и шантажу. Самое раннее преступление исполнитель совершил в 1998 году.

Свидетели заявили, что музыкант подвергал их «извращенным и садистским прихотям», в то время, когда они были несовершеннолетними. Например, одна из жертв заявила, что мужчины двое суток удерживал в неволе без еды и воды, после чего совершил над ней насилие.

Окончательный приговор и свою дальнейшую судьбу рэпер узнает только в мае 2022 года. Однако СМИ уже окрестили это дело самым громким в эпоху #MeToo.

Ранее мы публиковали статистику насилия над женщинами в России, а актриса и ведущая Лариса Гузеева в своем новом интервью поделилась своим отношением к движению #MeToo. По ее словам, многие актрисы несут эту тайну в себе на протяжении всей жизни.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители