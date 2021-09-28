Автору песни I Believe I Can Fly грозит пожизненный срок

Суд присяжных признал американского певца R.Kelly виновным в торговле людьми, изготовлении порнографии и насилии.
По данным агентства Associated Press, исполнителю грозит несколько десятков лет тюрьмы или пожизненное заключение. Так как певца обвинили в торговле людьми, рэкете и домогательствах к женщинам и детям.
Присяжные решили, что автор хита I Believe I Can Fly пользовался своей репутацией, чтобы подчинять себе жертв и принуждать их к действиям сексуального характера. Доказано, что он платил жертвам за молчание, в иных случаях прибегал к физическому насилию, угрозам и шантажу. Самое раннее преступление исполнитель совершил в 1998 году.
Свидетели заявили, что музыкант подвергал их «извращенным и садистским прихотям», в то время, когда они были несовершеннолетними. Например, одна из жертв заявила, что мужчины двое суток удерживал в неволе без еды и воды, после чего совершил над ней насилие.
Окончательный приговор и свою дальнейшую судьбу рэпер узнает только в мае 2022 года. Однако СМИ уже окрестили это дело самым громким в эпоху #MeToo.
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