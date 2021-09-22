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"Мы с этим живем": Гузеева рассказала о харассменте

Ювелина Бернст
16 минут назад

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что сталкивалась с харассментом. Она дала интервью для YouTube-канала "Скажи Гордеевой".

"Мы с этим живем": Гузеева рассказала о харассменте
Фото: @_larisa_guzeeva_@_larisa_guzeeva_

По словам артистки, раньше режиссеры имели огромную власть.

"Это страшно, мы с этим живем. Просто я никогда об этом никому не расскажу, держу язык за зубами. Потому что я не хочу как все – за миллион, на шоу, со слезой А так – было, конечно. Бывало так, что режиссер ломится к тебе в номер. И когда ты пожалуешься, то все становится только хуже", – призналась Гузеева.

Но при этом она не осуждает женщин, которые заявили о харассменте в свой адрес спустя 40-60 лет.

"Я вообще не берусь судить этих женщин. И тем, кто их судит — я отвечу: "Вы некрасивая и не артистка, вас это не касалось, вы не прочувствовали это". Потому что, к примеру, бухгалтер, столкнувшаяся с такой ситуацией, может найти другую работу. А артистка – нет", – сказала телеведущая.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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