"Мы с этим живем": Гузеева рассказала о харассменте

"Это страшно, мы с этим живем. Просто я никогда об этом никому не расскажу, держу язык за зубами. Потому что я не хочу как все – за миллион, на шоу, со слезой А так – было, конечно. Бывало так, что режиссер ломится к тебе в номер. И когда ты пожалуешься, то все становится только хуже", – призналась Гузеева.