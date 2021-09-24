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Бузова: Тарасов зарабатывает на моем имени

Анна Безрукова
44 минуты назад

Телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась в адрес своего бывшего супруга и других экс-ухажеров, что они «кормятся» за счет ее имени. Поводом к этому послужил блог, который в настоящее время активно ведет бывший муж телеведущей — футболист Дмитрий Тарасов, сообщает издание «Антенна-Телесемь».

Бузова: Тарасов зарабатывает на моем имени
Фото: ТАССТАСС

Как отметила певица, она давно не читает блог экс-супруга, а он, напротив, часто смотрит ее фотоснимки и вспоминает бывшую жену.

«Дима до сих пор вспоминает обо мне, смотрит мои фото, использует их», — отметила Бузова.

Ведущая также пожалела нынешнюю супругу Тарасова. Она заявила, что спортсмен постоянно отслеживает ее социальные сети, чтобы пиариться на громком имени телеведущей. При этом Бузова сказала, что не понимает, как можно было лицемерить и упрекать ее ранее за ведение блога, когда Тарасов сейчас делает то же самое. Певица предположила, что спортсмен занимается этим из-за проблем с деньгами.

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«Все бывшие кормятся за счет моей фамилии. Мне не жалко, главное, чтобы они были счастливы и здоровы. И если Диме нужны деньги и это единственный способ заработать, то пусть», — заявила Ольга.

Следует заметить, что Тарасов в последнее время активно раскручивает свой блог и рассказывает там о личном. Бузова при этом уверена, что их брачный союз с футболистом разрушила жизнь в соцсетях.

Ранее сообщалось, что подписчики иронизируют над Дмитрием Тарасовым за его желание вести блог о семейных ценностях и воспитании детей — особенно, с учетом того, что спортсмен официально женат уже третий раз.
Шоу-бизнес,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,
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