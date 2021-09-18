Васильева захотела отправить интеллигенцию в шахты

Не так давно народная артистка РСФСР Екатерина Васильева постриглась в монахини. Теперь она живет в монастыре Зосимова пустынь недалеко от Наро-Фоминска. Уже после пострига она дала интервью своему сыну Дмитрию Рощину на YouTube-канале «153ГОРЫ».

Фото: YouTube YouTube

Бывшая актриса и нынешняя инокиня теперь видит в российской интеллигенции «сатанинское начало» и требует отправить ее в шахты на тяжелые работы, дабы укротить гордыню.

«В шахты. Интеллигенцию в шахты. Это самое тяжелое, что есть. Простите меня, интеллигенция. Но сколько зла принесла интеллигенция, неверующая, гордая», - заявила Васильева.

Она подчеркнула, что именно интеллигенция стремилась изменить мир по своим представлениям о добре и зле, не ориентируясь на религиозные скрепы.

«Это сродни сатанинскому началу», - уверена артистка.

Звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи» Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Ее путь к вере начался задолго до этого и был наполнен скандалами с близкими и коллегами. Об этом рассказала заместитель директора в МХТ им. Чехова Наталья Виноградова.

Согласно церковным обычаям, монахи отказываются от частной собственности, оставляя себе минимум вещей личного пользования. Актриса ради церкви отказалась от популярности и денег.

«Деньги получит — сразу раздаст. Не считала, не копила».