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Пугачева посвятила Краснову слова своей знаменитой песни

ТК «Звезда»иещё 5
1 час назад

Певица Алла Пугачева назвала ушедшего из жизни художника-сценографа Бориса Краснова талантливым и эксцентричным. Прощальные слова появились на странице артистки в Instagram.

Пугачева прокомментировала смерть Краснова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "Жил был художник один" только о тебе», — написала Пугачева.

Краснов скончался на 60-м году жизни в Москве в ночь на вторник, 7 сентября. Известно, что ранее он перенес два сильных инсульта, после чего мужчину частично парализовало.

Сценограф Борис Краснов умер в хосписе

В 1990-2000-х годах Краснов ставил яркие шоу для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других артистов.

Шоу-бизнес,Борис Краснов,Валерий Леонтьев,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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