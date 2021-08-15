Собчак показала повзрослевшего сына от Виторгана

Ксения Собчак в своем личном блоге нечасто показывает сына, однако порой все же делает исключения. Ведущая опубликовала кадр, на котором запечатлела 4-летнего сына Платона от бывшего мужа Максима Виторгана . Мальчик в компании подруги в машине направляется на мероприятие.

Несмотря на то что Виторган и Собчак развелись несколько лет назад, экс-супруги сохранили дружеские отношения. Звездный отец участвует в воспитании наследника и часто возит его в путешествия. Ксения не препятствует общению сына с новой женщиной бывшего мужа и охотно отпускает Платона на отдых с отцом.