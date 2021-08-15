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«Натуральный блондин»: Собчак показала повзрослевшего сына от Виторгана

WMJ.ru
20 минут назад

Ксения Собчак в своем личном блоге нечасто показывает сына, однако порой все же делает исключения. Ведущая опубликовала кадр, на котором запечатлела 4-летнего сына Платона от бывшего мужа Максима Виторгана. Мальчик в компании подруги в машине направляется на мероприятие.

Собчак показала повзрослевшего сына от Виторгана
Фото: InstagramInstagram

«Натуральный блондин и жгучая брюнетка. Уехали на вечеринку», — подписала кадр звезда.

Поклонники отмечают, что Платон выглядит сильно повзрослевшим.

Несмотря на то что Виторган и Собчак развелись несколько лет назад, экс-супруги сохранили дружеские отношения. Звездный отец участвует в воспитании наследника и часто возит его в путешествия. Ксения не препятствует общению сына с новой женщиной бывшего мужа и охотно отпускает Платона на отдых с отцом.

Собчак считает шоу Бузовой «погружением на дно»

Недавно актер поделился видеороликом, на котором показывает сыну от Ксении Собчак Платону, как правильно стрелять из лука.

Шоу-бизнес,Максим Виторган,Ксения Собчак,
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