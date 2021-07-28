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«Кому верить?»: директора певицы МакSим обвинили в непрофессионализме

Елена Прошина
21 минуту назад

Телеведущий и журналист Алексей Остудин обвинил представителей артистов в непрофессионализме. В частности, он назвал «в корне неправильным» подход к работе агента певицы МакSим.

По мнению Остудина, поклонников держат в неведении, скрывая информацию от общественности.

«Как правильно должны вести себя менеджмент и особенно PR-служба тяжелобольного артиста? Прежде всего не врать. Не говорить за два дня до смерти, что артист прекрасно себя чувствует. Менеджмент не должен оправдываться и реагировать на слухи, PR-служба должна держать информационную повестку в своих руках и быть официальным информационным источником", – пишет журналист на своей странице в Facebook.

Также Остудин указал на противоречивость в заявлениях о состоянии артистки. Ранее сообщалось, что МакSим пришла в сознание, но позже директор певицы сообщила, что её подопечную выводили из искусственной комы, чтобы проверить её реакцию.

«Кому и во что должны верить поклонники в такой ситуации информационного хаоса?», – высказывает недовольство журналист.

Остудин подчеркнул, что не призывает устанавливать «онлайн камеры в палате» или «продавать снимки больной звезды в прессу», но работать в таких ситуациях стоит профессионально.

Напомним, что МакSим в середину июня попала в больницу с тяжелой пневмонией. Врачи приняли решение ввести её в состояние искусственной комы и подключить к ИВЛ.

Накануне стало известно, что артистка пришла в сознание, но позже её представитель рассказал, что из комы её выводили на время.

Шоу-бизнес,Видео,Алексей Остудин,
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