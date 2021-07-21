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Менеджер МакSим снова обратилась за помощью к духовнику певицы

News.ru
40 минут назад
Менеджер МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Маргарита Соколова снова обратилась за помощью к духовнику артистки игумену Луке. На днях священник прибыл в Симферополь, в Свято-Троицкий женский монастырь, рассказал он в Instagram.
В комментариях под постом подписчики попросили игумена молиться за здоровье МакSим, которая уже больше месяца находится в медикаментозной коме. К просьбам присоединилась и официальная представительница знаменитости.
Святой отец Лука, моли Бога о нас! А вы, дорогой батюшка, помолитесь за нас! — написала Соколова в комментариях.
Игумен много лет дружит с певицей. Ранее он лично посещал МакSим в реанимации, где соборовал её. По словам священника, артистка отреагировала на его действия и он считает это хорошим знаком. Но с тех пор позитивных перемен в состоянии артистки не наблюдалось. Напомним, что уже больше месяца, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова находится в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом)».
Ранее стало известно, кто сливает новости о подробностях болезни певицы.
Шоу-бизнес,Видео,Маргарита Соколова,Симферополь,
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