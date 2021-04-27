Собчак обвинила Шнурова в предательстве

«Гораздо больнее, когда вдруг ни с *** ты выложил отвратительные стихи про мои личные отношения, да ещё в тот момент, когда ситуация была "горячей". Я спросила лично, зачем ты это сделал. Ты не ответил. Мне пришлось отвечать публично. Оказывается, тебе просто было приятно, что "сковородка шипит" и подписка растёт... ну ок. Надеюсь, моя спина не ранила твой нож?», - написала Собчак.
«Если вы видели десять фотографий со светских мероприятий в обнимку с Ксенией Собчак, то там ещё было телок двадцать, с которыми я фотографировался», - сказал музыкант.