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Собчак обвинила Шнурова в предательстве

Елена Прошина
51 минуту назад
Журналист и телеведущая Ксения Собчак обвинила Сергея Шнурова в предательстве. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Собчак обвинила Шнурова в предательстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Гораздо больнее, когда вдруг ни с *** ты выложил отвратительные стихи про мои личные отношения, да ещё в тот момент, когда ситуация была "горячей". Я спросила лично, зачем ты это сделал. Ты не ответил. Мне пришлось отвечать публично. Оказывается, тебе просто было приятно, что "сковородка шипит" и подписка растёт... ну ок. Надеюсь, моя спина не ранила твой нож?», - написала Собчак.
К публикации она добавила отрывок из интервью Шнурова, в котором он опровергает их дружбу.
«Если вы видели десять фотографий со светских мероприятий в обнимку с Ксенией Собчак, то там ещё было телок двадцать, с которыми я фотографировался», - сказал музыкант.
Ранее «Рамблер» писал, что Шнуров в интервью Надежде Стрелец усомнился в профессионализме Собчак и заявил, что «Ксения является для него удобным оппонентом».
Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,Ксения Собчак,
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