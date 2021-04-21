"Если плюнул, то зашипит": Шнуров об отношениях с Собчак

Фото: РИА Новости РИА Новости

В интервью Надежде Стрелец он заявил, что Ксения – удобный оппонент для него.

«Собчак — удобный оппонент. В Собчак — как в сковородку горячую. Если плюнул, то обязательно зашипит. Если туда пнул, то точно будет ответ. Поэтому с ней удобно», - заявил Шнуров.

Он опроверг дружбу с Собчак и заявил, что это она думала, что они дружили.

По словам артиста, ему наплевать, что Ксения о нем думает.

«В моем мире Ксения Собчак находится где-то на периферии сознания», - заявил он.

Кроме того, Шнуров усомнился в профессионализме Собчак как журналистки. По мнению музыканта, Ксения «не ставит вопросы, а пребывает в лучах софитов».