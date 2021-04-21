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"Если плюнул, то зашипит": Шнуров об отношениях с Собчак

Вероника Полынина
11 минут назад
Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров рассказал об отношениях с Ксенией Собчак.
"Если плюнул, то зашипит": Шнуров об отношениях с Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В интервью Надежде Стрелец он заявил, что Ксения – удобный оппонент для него.
«Собчак — удобный оппонент. В Собчак — как в сковородку горячую. Если плюнул, то обязательно зашипит. Если туда пнул, то точно будет ответ. Поэтому с ней удобно», - заявил Шнуров.
Он опроверг дружбу с Собчак и заявил, что это она думала, что они дружили.
По словам артиста, ему наплевать, что Ксения о нем думает.
«В моем мире Ксения Собчак находится где-то на периферии сознания», - заявил он.
Кроме того, Шнуров усомнился в профессионализме Собчак как журналистки. По мнению музыканта, Ксения «не ставит вопросы, а пребывает в лучах софитов».
Как сообщал «Рамблер», отношения Сергея Шнурова и Ксении Собчак ухудшились после развода музыканта с Матильдой Шнуровой. Ксения тогда встала на сторону Матильды.
Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,Ксения Собчак,
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