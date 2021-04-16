Певец Леонид Агутин рассказал о том, как они с женой пережили инцидент с «публичной изменой». Откровенными воспоминаниями о том событии певец поделился в недавнем интервью журналисту Юрию Костину.

Многие воспринимают брак Леонида Агутина и Анжелики Варум как образец идеальной семейной жизни. Однако и в их истории отношений есть темные пятна. Так, на фестивале в Юрмале в 2011 году папарацци засняли, как Агутин страстно целует неизвестную брюнетку. После этого эпизода семья была буквально на грани распада.

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— На какие-то несколько минут крыша моя съехала. Это был неприятный момент. Мы тогда с супругой поругались. Даже не поругались, а очень расстроились. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли, — признался в интервью Агутин.

Певец отметил, что с того времени он старается контролировать себя на вечеринках. По его словам, случай в Юрмале был связан с усталостью после работы. Он добавил, что главное — супруга смогла простить ему ту слабость.

Российская певица Анжелика Варум впервые прокомментировала информацию об изменах своего мужа — музыканта Леонида Агутина. По словам исполнительницы, в семейной жизни нужно быть готовой к сюрпризам, особенно если надеешься провести со своим избранником всю оставшуюся жизнь.

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Если Вы всё же сориентированы на семью и Вам посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь, на пути Вас ждёт много сюрпризов. И не ждите подвоха только от мужчин. Порой, совершенно неожиданно, Вы можете удивить себя саму! — написала она в своём Instagram.

Певица отметила, что любимой для мужчины является не та, с кем он бывает в минуты страсти, а та, которой он посвящает стихи и с которой проводит всю свою жизнь. При этом она подчеркнула, что у женщины всегда есть выбор.

Разговоры о том, что в семье исполнителей не всё хорошо, ходили давно. Музыканту приписывали роман с 26-летней певицей Элиной Чагой. Сам Леонид Агутин не раз косвенно признавался в интервью, что является не самым примерным мужем. Варум, в свою очередь, подчёркивала, что, несмотря на самые сложные периоды в жизни, она ни о чём не жалеет, писал News.ru.

Участник и ведущий Comedy Club Павел Воля рассказал о том, как узнал о слухах про свою связь с несовершеннолетней девушкой, которая не скрывает, что предоставляет эскорт-услуги, а также о реакции его супруги Ляйсан Утяшевой.

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Ко мне тоже прилетает эта новость. Я читаю и думаю: «Вау! Надо Ляйсан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал». Прихожу домой и по глазам вижу, что она тоже прочитала, — приводит слова артиста MK.RU.

Ранее девушка, работающая в сфере эскорт-услуг, обнародовала фотографию Павла Воли в нетрезвом состоянии с комментарием «И как всё закончилось». Выяснилось, что снимок был сделан задолго до публикации. СМИ позже сообщали, что девушка, которой на вид около 20 лет, на самом деле несовершеннолетняя.

Сам артист заявил, что фотография была сделана незнакомой ему девушкой в ресторане, где он ужинал. По словам Воли, незнакомка подошла к нему и тайком сфотографировала. Комик поделился, что они с супругой долго смеялись над нелепыми новостями о его измене, когда всё выяснилось.

Павел Воля добавил, что куда больший дискомфорт ему приносят поклонники, которые начали обвинять его в супружеской измене.

Я тысячу раз со сцены Comedy Club говорил: «Я люблю тебя, Ляйсан». И никогда не говорил: «Я люблю тебя, эскортница». И вот увидите, будет статья: «Павел Воля признался в любви эскортнице», — сказал артист.

Певица Татьяна Буланова в эфире программы «Звезды сошлись» рассказала, как узнала об измене бывшего мужа, футболиста Владислава Радимова.

По словам Булановой, она узнала, что муж ей изменяет, посмотрев программу на НТВ. В ходе которой фитнес-инструктор Ирина Яковлева заявила, что семь лет встречается Радимовым.

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«Мне позвонил знакомый из Испании и говорит: «Таня, ты смотрела? Срочно!». А мы в машине ехали с Владом. Я говорю: «Что это такое?». Он, не отрываясь, всю программу в телефоне посмотрел. Конечно, это очень неприятно, болезненно», - заявила она.

Буланова отметила, что ее супруг все отрицал и даже называл Яковлеву «больной».

«Короче, какая девушка, такая и история», - констатировала артистка.

Она подчеркнула, что даже не могла подумать, что муж ей изменяет, и не смогла смириться с тем, что он сделал.

Как сообщал «Рамблер», Буланова уже несколько лет живет вместе с новым возлюбленным. Она подчеркивала, что ее мужчина не имеет отношения к шоу-бизнесу, их познакомила подруга, и они влюбились друг в друга с первого взгляда.

Певица Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу больше двух лет назад, но с тех пор так и не было ясно, почему они решили расстаться. Наконец бывший супруг решил пролить свет на тайну.

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— Меня затянули клубы. Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой-сякой. Не буду оправдываться, — рассказал он.

Налчаджиоглу переехал ради Лорак из Турции в Киев и после расставания, по его словам, остался «один в другой стране». Бывшего супруга певицы заметили в компании модели в одном из ночных клубов города в 2018 году, и уже через несколько месяцев Лорак подала на развод.

Бывшей паре удалось сохранить теплые отношения ради дочери Софии, отмечает «СтарХит».

Российский актёр и режиссёр Данила Козловский рассказал, что расстался с супругой Ольгой Зуевой после пяти лет отношений. Пара начала встречаться в 2015 году.

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Мы расстались. Причину говорить не буду. Это только наше. Могу сказать, что я поступил несправедливо по отношению к ней, она этого не заслуживала. Я бы даже сказал, гадко, — отметил актёр в интервью Ирине Шихман на шоу «А поговорить?».

Он подтвердил, что его дочь остаётся с мамой в США, и его это тревожит, потому что «это непросто». Он отметил, что старается летать к ребёнку как можно чаще, хотя бы на несколько дней.

Я никогда не думал, что я могу кого-то так сильно любить, потому что я на самом деле довольно эгоистичный человек, — признался в любви к дочери Козловский.

Также он отметил, что у дочери фамилия матери — Зуева.

Чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал в своей автобиографии «Бесспорная правда» о том, как застал свою жену в постели с знаменитым актером Брэдом Питтом, сообщает «Советский спорт».

Спортсмен застукал свою жену Робин Гивенс в постели с обладателем премии «Оскар» Брэдом Питтом в конце восьмидесятых годов. По словам чемпиона, Брэд Питт в тот момент дрожал от страха и умолял его не бить.