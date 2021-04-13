Буланова рассказала об измене мужа

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По словам Булановой, она узнала, что муж ей изменяет, посмотрев программу на НТВ. В ходе которой фитнес-инструктор Ирина Яковлева заявила, что семь лет встречается Радимовым.

«Мне позвонил знакомый из Испании и говорит: «Таня, ты смотрела? Срочно!». А мы в машине ехали с Владом. Я говорю: «Что это такое?». Он, не отрываясь, всю программу в телефоне посмотрел. Конечно, это очень неприятно, болезненно», - заявила она.

Буланова отметила, что ее супруг все отрицал и даже называл Яковлеву «больной».

«Короче, какая девушка, такая и история», - констатировала артистка.

Она подчеркнула, что даже не могла подумать, что муж ей изменяет, и не смогла смириться с тем, что он сделал.