Буланова рассказала об измене мужа

По словам Булановой, она узнала, что муж ей изменяет, посмотрев программу на НТВ. В ходе которой фитнес-инструктор Ирина Яковлева
заявила, что семь лет встречается Радимовым.
«Мне позвонил знакомый из Испании и говорит: «Таня, ты смотрела? Срочно!». А мы в машине ехали с Владом. Я говорю: «Что это такое?». Он, не отрываясь, всю программу в телефоне посмотрел. Конечно, это очень неприятно, болезненно», - заявила она.
Буланова отметила, что ее супруг все отрицал и даже называл Яковлеву «больной».
«Короче, какая девушка, такая и история», - констатировала артистка.
Она подчеркнула, что даже не могла подумать, что муж ей изменяет, и не смогла смириться с тем, что он сделал.
Как сообщал «Рамблер», Буланова уже несколько лет живет вместе с новым возлюбленным. Она подчеркивала, что ее мужчина не имеет отношения к шоу-бизнесу, их познакомила подруга, и они влюбились друг в друга с первого взгляда.