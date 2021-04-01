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Звезда сериала "Школа" стала жертвой изнасилования

Александр Котлеткин
20 минут назад
Актриса и модель, звезда украинского сериала «Школа» Лиза Василенко рассказала об изнасиловании пожилым мужчиной. Об этом сообщает Lenta.ru.
Актриса и модель, звезда украинского сериала «Школа» Лиза Василенко рассказала об изнасиловании пожилым мужчиной. Об этом сообщает Lenta.ru.
1/12 Актриса и модель, звезда украинского сериала «Школа» Лиза Василенко рассказала об изнасиловании пожилым мужчиной. Об этом сообщает Lenta.ru.
Фото: Instagram
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По словам девушки, инцидент произошел на дне рождении знакомой Василенко.
2/12 По словам девушки, инцидент произошел на дне рождении знакомой Василенко.
Фото: Instagram
«Мне подсыпали что-то в алкоголь. Ну, мне так сказали, потому что у меня нету половины воспоминаний. У меня есть начало и конец».
3/12 «Мне подсыпали что-то в алкоголь. Ну, мне так сказали, потому что у меня нету половины воспоминаний. У меня есть начало и конец».
Фото: Instagram
«Начало — я сижу, пью. Конец — меня **** [трахает] жирный дед. Меня изнасиловали. Без продолжения, он не успел закончить дело. Я помню просто, что он сверху, он огромный, а я не могу вылезти», — вспомнила артистка.
4/12 «Начало — я сижу, пью. Конец — меня **** [трахает] жирный дед. Меня изнасиловали. Без продолжения, он не успел закончить дело. Я помню просто, что он сверху, он огромный, а я не могу вылезти», — вспомнила артистка.
Фото: Instagram
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Василенко начала кричать и это спугнуло насильника. Девушка без одежды выскочила на улицу, где ее подобрал таксист.
5/12 Василенко начала кричать и это спугнуло насильника. Девушка без одежды выскочила на улицу, где ее подобрал таксист.
Фото: Instagram
«Подъезжает такси, а я не знаю, что мне ждать в этот момент. Я смотрела на таксиста и думала, что все закончится еще хуже, меня там трахнут, убьют и закопают», — рассказала Василенко.
6/12 «Подъезжает такси, а я не знаю, что мне ждать в этот момент. Я смотрела на таксиста и думала, что все закончится еще хуже, меня там трахнут, убьют и закопают», — рассказала Василенко.
Фото: Instagram
Она добавила, что таксист отвез ее в безопасное место, к ее знакомой.
7/12  Она добавила, что таксист отвез ее в безопасное место, к ее знакомой.
Фото: Instagram
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Украинский сериал «Школа» выходил с 2018 по 2019 год.
8/12 Украинский сериал «Школа» выходил с 2018 по 2019 год.
Фото: Instagram
9/12 
10/12 
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11/12 
12/12 
По словам девушки, инцидент произошел на дне рождении знакомой Василенко.
«Мне подсыпали что-то в алкоголь. Ну, мне так сказали, потому что у меня нету половины воспоминаний. У меня есть начало и конец. Начало — я сижу, пью. Конец — меня **** [трахает] жирный дед. Меня изнасиловали. Без продолжения, он не успел закончить дело. Я помню просто, что он сверху, он огромный, а я не могу вылезти», — вспомнила артистка.
Василенко начала кричать и это спугнуло насильника. Девушка без одежды выскочила на улицу, где ее подобрал таксист.
«Подъезжает такси, а я не знаю, что мне ждать в этот момент. Я смотрела на таксиста и думала, что все закончится еще хуже, меня там трахнут, убьют и закопают», — рассказала Василенко. Она добавила, что таксист отвез ее в безопасное место, к ее знакомой.
Украинский сериал «Школа» выходил с 2018 по 2019 год.
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