Звезда сериала "Школа" стала жертвой изнасилования

Актриса и модель, звезда украинского сериала «Школа» Лиза Василенко рассказала об изнасиловании пожилым мужчиной. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/12 Актриса и модель, звезда украинского сериала «Школа» Лиза Василенко рассказала об изнасиловании пожилым мужчиной. Об этом сообщает Lenta.ru. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 По словам девушки, инцидент произошел на дне рождении знакомой Василенко. Фото: Instagram 3/12 «Мне подсыпали что-то в алкоголь. Ну, мне так сказали, потому что у меня нету половины воспоминаний. У меня есть начало и конец». Фото: Instagram 4/12 «Начало — я сижу, пью. Конец — меня **** [трахает] жирный дед. Меня изнасиловали. Без продолжения, он не успел закончить дело. Я помню просто, что он сверху, он огромный, а я не могу вылезти», — вспомнила артистка. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 Василенко начала кричать и это спугнуло насильника. Девушка без одежды выскочила на улицу, где ее подобрал таксист. Фото: Instagram 6/12 «Подъезжает такси, а я не знаю, что мне ждать в этот момент. Я смотрела на таксиста и думала, что все закончится еще хуже, меня там трахнут, убьют и закопают», — рассказала Василенко. Фото: Instagram 7/12 Она добавила, что таксист отвез ее в безопасное место, к ее знакомой. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 Украинский сериал «Школа» выходил с 2018 по 2019 год. Фото: Instagram 9/12 10/12 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 12/12

По словам девушки, инцидент произошел на дне рождении знакомой Василенко.

«Мне подсыпали что-то в алкоголь. Ну, мне так сказали, потому что у меня нету половины воспоминаний. У меня есть начало и конец. Начало — я сижу, пью. Конец — меня **** [трахает] жирный дед. Меня изнасиловали. Без продолжения, он не успел закончить дело. Я помню просто, что он сверху, он огромный, а я не могу вылезти», — вспомнила артистка.

Василенко начала кричать и это спугнуло насильника. Девушка без одежды выскочила на улицу, где ее подобрал таксист.

«Подъезжает такси, а я не знаю, что мне ждать в этот момент. Я смотрела на таксиста и думала, что все закончится еще хуже, меня там трахнут, убьют и закопают», — рассказала Василенко. Она добавила, что таксист отвез ее в безопасное место, к ее знакомой.