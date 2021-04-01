Звезда сериала "Школа" стала жертвой изнасилования

Актриса и модель, звезда украинского сериала «Школа» Лиза Василенко рассказала об изнасиловании пожилым мужчиной. Об этом сообщает Lenta.ru.
По словам девушки, инцидент произошел на дне рождении знакомой Василенко.
«Мне подсыпали что-то в алкоголь. Ну, мне так сказали, потому что у меня нету половины воспоминаний. У меня есть начало и конец. Начало — я сижу, пью. Конец — меня **** [трахает] жирный дед. Меня изнасиловали. Без продолжения, он не успел закончить дело. Я помню просто, что он сверху, он огромный, а я не могу вылезти», — вспомнила артистка.
Василенко начала кричать и это спугнуло насильника. Девушка без одежды выскочила на улицу, где ее подобрал таксист.
«Подъезжает такси, а я не знаю, что мне ждать в этот момент. Я смотрела на таксиста и думала, что все закончится еще хуже, меня там трахнут, убьют и закопают», — рассказала Василенко. Она добавила, что таксист отвез ее в безопасное место, к ее знакомой.
Украинский сериал «Школа» выходил с 2018 по 2019 год.