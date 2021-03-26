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Жигунов женился на копии Заворотнюк

Александр Котлеткин
12 часов назад
Сегодня, 26 марта, стало известно, что актер Сергей Жигунов женился. Он опубликовал фотографию, на которой продемонстрировал обручальное кольцо.
Сегодня, 26 марта, стало известно, что актер Сергей Жигунов женился.
1/12 Сегодня, 26 марта, стало известно, что актер Сергей Жигунов женился.
Фото: Instagram
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Он опубликовал фотографию, на которой продемонстрировал обручальное кольцо. «Люблю московские бульвары», — загадочно подписал кадр артист.
2/12 Он опубликовал фотографию, на которой продемонстрировал обручальное кольцо. «Люблю московские бульвары», — загадочно подписал кадр артист.
Фото: Instagram
В комментариях поклонники принялись поздравлять кумира со свадьбой. «Совет да любовь», «Мои поздравления», «Сергей, мы вас поздравляем», «Какие прекрасные новости», «Счастья вам», «Опять женат», — пишут Жигунову фанаты.
3/12 В комментариях поклонники принялись поздравлять кумира со свадьбой. «Совет да любовь», «Мои поздравления», «Сергей, мы вас поздравляем», «Какие прекрасные новости», «Счастья вам», «Опять женат», — пишут Жигунову фанаты.
Фото: Instagram
Новоиспеченная супруга звезды также не стала вдаваться в подробности.
4/12 Новоиспеченная супруга звезды также не стала вдаваться в подробности.
Фото: Instagram
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Ворожбит лишь опубликовала в своем микроблоге снимок букета тюльпанов и сообщила, что у нее прекрасное настроение.
5/12 Ворожбит лишь опубликовала в своем микроблоге снимок букета тюльпанов и сообщила, что у нее прекрасное настроение.
Фото: Instagram
По мнению интернет-пользователей, новая жена Сергея Жигунова поразительно похожа на его бывшую возлюбленную — Анастасию Заворотнюк.
6/12 По мнению интернет-пользователей, новая жена Сергея Жигунова поразительно похожа на его бывшую возлюбленную — Анастасию Заворотнюк.
Фото: Instagram
Некоторые подписчики даже уличали Ворожбит в том, что она специально подражает известной актрисе, но та старается игнорировать подобные колкости.
7/12 Некоторые подписчики даже уличали Ворожбит в том, что она специально подражает известной актрисе, но та старается игнорировать подобные колкости.
Фото: Instagram
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«Люблю московские бульвары», — загадочно подписал кадр артист.
В комментариях поклонники принялись поздравлять кумира со свадьбой.
«Совет да любовь», «Мои поздравления», «Сергей, мы вас поздравляем», «Какие прекрасные новости», «Счастья вам», «Опять женат», — пишут Жигунову фанаты.
Новоиспеченная супруга звезды также не стала вдаваться в подробности. Виктория Ворожбит лишь опубликовала в своем микроблоге снимок букета тюльпанов и сообщила, что у нее прекрасное настроение.
По мнению интернет-пользователей, новая жена Сергея Жигунова поразительно похожа на его бывшую возлюбленную — Анастасию Заворотнюк. Некоторые подписчики даже уличали Ворожбит в том, что она специально подражает известной актрисе, но та старается игнорировать подобные колкости.
Шоу-бизнес,Фото,Здоровье Заворотнюк,Сергей Жигунов,Анастасия Заворотнюк,
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