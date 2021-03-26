Жигунов женился на копии Заворотнюк

Некоторые подписчики даже уличали Ворожбит в том, что она специально подражает известной актрисе, но та старается игнорировать подобные колкости.

По мнению интернет-пользователей, новая жена Сергея Жигунова поразительно похожа на его бывшую возлюбленную — Анастасию Заворотнюк.

Ворожбит лишь опубликовала в своем микроблоге снимок букета тюльпанов и сообщила, что у нее прекрасное настроение.

Новоиспеченная супруга звезды также не стала вдаваться в подробности.

В комментариях поклонники принялись поздравлять кумира со свадьбой. «Совет да любовь», «Мои поздравления», «Сергей, мы вас поздравляем», «Какие прекрасные новости», «Счастья вам», «Опять женат», — пишут Жигунову фанаты.

Он опубликовал фотографию, на которой продемонстрировал обручальное кольцо. «Люблю московские бульвары», — загадочно подписал кадр артист.

«Совет да любовь», «Мои поздравления», «Сергей, мы вас поздравляем», «Какие прекрасные новости», «Счастья вам», «Опять женат», — пишут Жигунову фанаты.

Новоиспеченная супруга звезды также не стала вдаваться в подробности. Виктория Ворожбит лишь опубликовала в своем микроблоге снимок букета тюльпанов и сообщила, что у нее прекрасное настроение.